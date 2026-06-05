Nace la Asociación de Universidades Públicas Canarias para defender la calidad académica

Los rectores de la Universidad de La Laguna (ULL) y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) han presentado este jueves de forma oficial la Asociación de Universidades Públicas Canarias (UPCAN). Esta nueva entidad académica nace con el firme propósito de fomentar la cooperación interuniversitaria, promover la internacionalización de ambas instituciones y consolidar su compromiso social con el archipiélago.

Durante el acto de presentación, el rector de la ULL, Francisco García, ha señalado que la creación de esta plataforma surge en un contexto complejo. Según sus palabras, las instituciones académicas de titularidad estatal "nunca hemos sido tan necesarias ni hemos estado también tan amenazadas". En la misma línea se ha expresado su homólogo en la ULPGC, Lluís Serra, quien ha acompañado a García en el evento.

Ambos máximos responsables universitarios han querido subrayar que esta nueva herramienta institucional "no va contra nadie", sino que se erige como un muro de contención en defensa del mayor ascensor social de la región. No obstante, han aprovechado la ocasión para enviar un claro mensaje al sector educativo, adelantando que van a solicitar "claridad de criterios y estándares de calidad" en un sistema en el que cada vez operan más entidades de carácter privado.

Lluís Serra ha recordado además que la puesta en marcha de esta ambiciosa estructura organizativa es el resultado de un largo recorrido de colaboración conjunta entre ambas sedes académicas. En las próximas semanas, la asociación se presentará formalmente ante el Gobierno regional y otras instancias administrativas para consolidar su reconocimiento institucional.

"Hemos demostrado que la unidad de las universidades es una realidad tangible, hemos defendido un presupuesto digno para nuestras instituciones, llevado a cabo iniciativas de colaboración de ámbito nacional e internacional, y apoyado el reciente manifiesto en defensa del sector", ha enumerado el rector de la ULPGC.

Los dirigentes han coincidido en apuntar que los grandes desafíos estructurales exigen en la actualidad respuestas compartidas. A su juicio, el sistema universitario estatal en la comunidad autónoma constituye el principal ecosistema de talento e innovación, actuando como un verdadero motor económico y propulsor de las transformaciones sociales.

El rector Francisco García, que asume el papel de primer presidente de la entidad bajo una fórmula de mandato rotatorio, ha destacado la dimensión de este acuerdo. En conjunto, las dos universidades ponen a disposición de la sociedad un extenso catálogo compuesto por más de un centenar de grados oficiales, lo que otorgará a UPCAN una extraordinaria "fortaleza y utilidad social".

Asimismo, la hoja de ruta de la organización pasa por potenciar la cooperación académica y abrir canales de diálogo con agrupaciones similares de otras regiones. Un ejemplo de ello son las andaluzas, con las que ya han celebrado dos reuniones de coordinación y preparan una tercera edición institucional.

Finalmente, los rectores no han eludido el principal reto financiero que persiguen. Esta asociación se convertirá en un instrumento clave para exigir al Ejecutivo que la inversión alcance el 1% del PIB regional en 2030. Este incremento elevaría el presupuesto conjunto a cerca de 500 millones de euros, muy por encima de los menos de 300 millones actuales. "Representamos a una comunidad universitaria de más de 45.000 personas y somos uno de los activos más importantes del archipiélago", han concluido.