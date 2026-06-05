Torres intenta desacreditar a la UCO y despliega una cortina de humo para tapar que Sánchez es el "one"

El avance de las investigaciones judiciales en el denominado 'caso Leire' ha colocado al Ejecutivo central en una posición de extrema vulnerabilidad. El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que deduce que las menciones a 'el one' en las conversaciones intervenidas se refieren directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha encendido todas las alarmas en el complejo de la Moncloa. La aparición de indicios policiales que apuntan de forma tan directa a la cúspide del poder político desbarata la estrategia de contención que el socialismo había mantenido hasta ahora, obligando a sus portavoces a salir en tromba para intentar deslegitimar los hallazgos de las fuerzas de seguridad.

La estrategia de deslegitimación de los informes policiales

En lugar de ofrecer explicaciones claras y transparentes sobre el contenido de los informes, la respuesta institucional pilotada por Ángel Víctor Torres ha consistido en cuestionar la labor de la propia UCO. Al calificar de extraña la deducción policial y tildar de conjeturas las conclusiones de los investigadores, el ministro de Política Territorial intenta restar credibilidad a un órgano de la Guardia Civil caracterizado por su rigurosidad. Esta maniobra busca sembrar la duda sobre el trabajo técnico de los agentes en las ondas de Radio Canaria, tratando de instalar en la opinión pública la idea de que las sospechas carecen de base sólida.

El relato del show judicial como escudo político

El sanchismo ha vuelto a activar su clásica narrativa victimista al denunciar una supuesta judicialización de la política y lamentar que las investigaciones se hayan convertido en un show y un espectáculo televisado. Con este discurso, Torres pretende invertir la carga de la prueba, desplazando el foco desde la gravedad de los presuntos delitos de corrupción hacia las formas en que se difunde la información. La exigencia de sigilo y discreción por parte del ministro no es una defensa del procedimiento legal, sino un intento de silenciar el desgaste mediático de un caso que amenaza con asfixiar la legislatura.

Ante la incapacidad de rebatir los datos objetivos de la investigación, el ministro ha optado por el contraataque directo utilizando el retrovisor político. Arremetiendo contra el Partido Popular, acusándolo de buscar el poder como sea. Se nota el nerviosismo de unas filas socialistas sin argumentos de defensa. Este recurso sistemático a la distracción busca desviar la atención sobre las ramificaciones que el 'caso Leire' y el 'caso Plus Ultra', con la implicación latente que afecta al expresidente Rodríguez Zapatero, tienen en la actualidad del PSOE.

La quimera de la estabilidad parlamentaria y los presupuestos

La dimensión política de esta crisis se traduce en un esfuerzo desesperado por aparentar normalidad institucional en el Congreso de los Diputados. Al descartar con rotundidad un hipotético adelanto electoral y anunciar de forma voluntarista la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027, Torres intenta proyectar una imagen de solidez y control que choca frontalmente con la realidad de un Gobierno cercado por los tribunales y dependiente de sus socios. La promesa de concluir el mandato no es un reflejo de estabilidad real, sino un ejercicio de supervivencia política frente al temor de unas urnas que penalicen el goteo constante de escándalos.

En conclusión, las declaraciones de Ángel Víctor Torres confirman que el Gobierno ha renunciado a la defensa técnica para instalarse en una trinchera puramente discursiva. El ataque a los informes de la UCO, la protección incondicional a figuras clave como la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y la victimización ante la separación de poderes demuestran que el sanchismo fía toda su supervivencia a la resistencia numantina y a la polarización. El panorama nacional asiste así al uso del aparato del Estado como escudo protector de las siglas del partido.