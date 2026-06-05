Yeremay Hidalgo triunfa en el XV Certamen de Jóvenes Diseñadores de Tenerife

El diseñador Yeremay Hidalgo, con su elogiada colección Lágrimas de sal, se ha alzado este jueves con el primer premio de la decimoquinta edición del Certamen Internacional Jóvenes Diseñadores. Este prestigioso galardón marca el inicio oficial de la Semana Internacional de la Moda de Tenerife (Simte), un evento que busca consolidar a la isla como un referente dentro del sector textil a nivel global.

La decisión fue tomada por un jurado especializado que estuvo presidido por el gerente de la Empresa Insular de Artesanía. La ceremonia de entrega de los reconocimientos contó con la presencia de las principales autoridades del Cabildo de Tenerife, entre ellas su presidenta, Rosa Dávila, y el consejero insular de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina, quienes destacaron el enorme talento emergente que se ha dado cita en esta convocatoria.

El galardón principal, obtenido por Hidalgo, está dotado con una cifra de 5.000 euros. Por su parte, el segundo premio recayó en el creador Noé González de la Rosa, gracias a su innovadora propuesta bautizada como ARCHIVE00, lo que le ha valido una recompensa económica de 3.000 euros. Asimismo, el jurado determinó que la colección con mayor potencial en el mercado fue La Llave del Umbral, obra de la diseñadora Eva Gómez, quien fue reconocida con el premio a la colección más comercial, dotado con 2.000 euros.

El nivel de esta decimoquinta edición ha sido especialmente alto, lo que demuestra el creciente prestigio internacional del certamen. Los tres galardonados fueron seleccionados de entre un total de siete finalistas, quienes a su vez superaron una criba inicial de más de 70 aspirantes procedentes de distintas partes del mundo. Entre los finalistas que mostraron sus creaciones destacaron diseñadores llegados desde Indonesia, Venezuela, México y la isla canaria de El Hierro, evidenciando la capacidad de atracción de la cita tinerfeña.

Con la culminación de este concurso, la Semana Internacional de la Moda de Tenerife calienta motores para ofrecer cuatro intensas jornadas dedicadas a la innovación, la creatividad y el estilo. El evento, que prolongará sus actividades hasta el próximo domingo 7 de junio, tiene como objetivo principal situar al sector textil canario en el mapa mundial, atrayendo tanto a profesionales consolidados como a nuevas promesas.

A través de la Simte, las instituciones insulares buscan reafirmar su papel como una plataforma estratégica para el impulso empresarial y el fomento del empleo en el ámbito del diseño. Esta edición combina los desfiles en la conocida Caja Negra con actividades formativas y espacios dedicados a la barbería profesional, configurando una cita imprescindible para la industria en el archipiélago.