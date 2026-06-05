Zapata fulmina el circo de Caraballo "es un irresponsable que usa el Parlamento para montar su circo en redes"

Firmeza institucional frente a la búsqueda desesperada del aplauso fácil. El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, ha dejado en la más absoluta evidencia el sectarismo y la falta de nivel de Nueva Canarias. Durante su intervención en la comisión parlamentaria, Zapata confirmó con total serenidad que el Ejecutivo regional acata y cumple con estricto rigor la resolución judicial sobre la urbanización Cuna del Alma en Adeje. Sin embargo, el consejero popular no dejó pasar la oportunidad de retratar la actitud del diputado nacionalista Yoné Caraballo (NC-bc), frenando en seco una intervención bochornosa que solo persigue arañar "titulares para redes sociales" a costa de la estabilidad de las Islas.

Zapata desmonta la incompetencia de Nueva Canarias

El repaso de Zapata al diputado de izquierdas fue absoluto, destapando además una alarmante falta de preparación profesional. Mariano rechazó de plano que Caraballo pretendiera montar su mitin en la comisión de Transición Ecológica, recordándole que la ordenación y el auto judicial afectan directamente a la Demarcación de Costas, una materia que en todo caso competería a la Consejería de Obras Públicas. Con este dato sobre la mesa, Zapata demostró que a Nueva Canarias no le preocupa lo más mínimo la gestión ni el medio ambiente, sino únicamente colocar un mensaje precocinado para alimentar el fango en internet.

"Usted viene aquí a buscar su minuto de gloria"

"Si cree que no se está cumpliendo la ley, sea el primero en acudir a los tribunales y presentar una denuncia", le espetó con dureza el consejero popular a un Caraballo visiblemente desarmado y puesto en evidencia ante toda la Cámara.

Zapata tildó de "irresponsable" la actitud del diputado nacionalista por utilizar el Parlamento de Canarias como si fuera un estudio de grabación de contenido viral. "Usted viene a esta comisión intentando colocar su mensaje y como que tampoco le preocupa mucho lo que yo le responda, hay que ser honestos", censuró el consejero del PP, subrayando que las instituciones públicas exigen un respeto, una seriedad y una madurez que la izquierda radical parece haber perdido por completo en su deriva populista.

El Gobierno canario blinda el rigor frente a las payasadas del populismo

Frente al discurso catastrofista y los modos tabernarios de Caraballo, quien llegó al extremo de utilizar expresiones como ‘¿somos aquí toletes?’ para victimizarse y atacar el desarrollo de Tenerife y Lanzarote, Mariano zanjó el debate recordando que no cabe hacer una "valoración política" de un procedimiento judicializado de carácter penal y reafirmó el compromiso inquebrantable del Gobierno de Canarias con la legalidad. Una gestión seria que deja en el peor de los ridículos a los mensajeros del "no a todo", retratados como meros generadores de contenido vacío para redes sociales.