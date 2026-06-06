Cancelan el festival Sonidos Líquidos en Lanzarote por rachas de viento de más de 75 km/h

La organización del festival de música Sonidos Líquidos ha comunicado este sábado la cancelación definitiva de su edición de 2026. Esta drástica decisión se ha tomado después de que la isla de Lanzarote haya registrado rachas de viento que superan los 75 kilómetros por hora. Además, las previsiones meteorológicas oficiales apuntan a un incremento de la velocidad del viento durante las próximas horas, lo que imposibilita la celebración del evento al aire libre.

A través de una nota oficial emitida desde La Geria, el emblemático paraje natural y vinícola donde estaba prevista la jornada musical, los promotores han explicado que se han cumplido los pronósticos más adversos. En el mismo comunicado, han lamentado que durante la mañana la situación climática "no ha mejorado, sino todo lo contrario", obligando a actuar con suma prudencia ante el riesgo que supone para las infraestructuras.

Los responsables del evento han detallado que, tras evaluar minuciosamente las condiciones atmosféricas y en estrecha coordinación con las autoridades competentes de la isla, se han visto abocados a tomar la que consideran la decisión más dura en las dieciséis ediciones que suma este encuentro cultural.

La prioridad absoluta, según subraya el equipo directivo de Sonidos Líquidos, ha sido garantizar la integridad física de todas las personas involucradas en el proyecto. Esto incluye tanto a los artistas invitados y al personal técnico, como al amplio equipo humano de producción y, por supuesto, al público asistente. Asimismo, han añadido que bajo estas inclemencias meteorológicas no se podía asegurar un entorno seguro y adecuado.

Conscientes del impacto de la medida, los organizadores han pedido disculpas y han afirmado que comprenden los graves inconvenientes que esta suspensión pueda generar a los miles de asistentes que ya tenían sus planes cerrados. En los próximos días se habilitarán los canales oficiales para informar detalladamente sobre el procedimiento de devolución del importe de las entradas y de los billetes de los servicios de transporte habilitados para la ocasión.

El festival, que había colgado el cartel de 'no hay billetes' hace semanas, ofrecía más de diez horas ininterrumpidas de programación. Entre los nombres destacados que iban a pisar el escenario principal se encontraban bandas y solistas de renombre como The Molotovs, Sanguijuelas del Guadiana, Rufus T. Firefly, Ángel Stanich, Nortec: Bostich + Fussible, Go Cactus, La 126, Good Franco y Dara Ortega.

Este varapalo llega en un momento de especial reconocimiento para el certamen. Recientemente, Sonidos Líquidos había logrado renovar su prestigioso certificado medioambiental de la organización A Greener Future. Además, había sido galardonado por sus acciones de sostenibilidad, consolidándose como un modelo de ocio firmemente vinculado al respeto por el paisaje volcánico, la cultura del vino y la promoción del producto local de las islas.