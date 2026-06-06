Carril exclusivo para guaguas en Santa Cruz por la visita del Papa

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se encuentra ultimando todos los detalles organizativos para recibir al Papa. A través de su área de Movilidad, y en estrecha colaboración con la Policía Local, la corporación municipal ha diseñado un amplio dispositivo especial de seguridad y gestión del tráfico. El objetivo prioritario de este despliegue es garantizar la total normalidad durante los diferentes actos multitudinarios previstos para el próximo viernes 12 de junio.

Una de las medidas centrales de este ambicioso plan consiste en la implantación de un carril de uso exclusivo para el transporte público. Las autoridades locales han hecho un llamamiento explícito a los ciudadanos para que prescindan del vehículo privado a la hora de desplazarse a los eventos. Se pretende así agilizar la movilidad interna y evitar posibles colapsos en las arterias principales de la capital tinerfeña durante una jornada de indudable trascendencia.

En lo que respecta a las limitaciones de circulación, el acceso a la ciudad experimentará importantes variaciones, especialmente en la vía TF-4. Desde las 03:00 horas de la madrugada del viernes, se procederá al corte de esta entrada, permitiendo el paso única y exclusivamente a los vehículos autorizados. Esta medida se endurecerá a partir de las 09:00 horas, momento en el cual el tránsito quedará restringido de forma exclusiva a las comitivas que cuenten con escolta policial.

Sobre la ubicación exacta del mencionado carril reservado para las guaguas, el Ayuntamiento ha especificado que discurrirá por el carril derecho de la avenida Tres de Mayo, en sentido ascendente. Este tramo abarcará desde la Glorieta Manuel Bethencourt del Río hasta la Turboglorieta del Rotary Club. Se trata de un enclave estratégico para el flujo circulatorio, dado que sirve de conexión directa con las salidas hacia las autopistas TF-1 y TF-5.

Además de esta vía prioritaria, el operativo contempla la habilitación de un corredor de características similares en la calle Fomento, situada en las inmediaciones del Intercambiador. Esta actuación persigue descongestionar uno de los nodos de transporte más importantes de la ciudad, facilitando el tránsito ininterrumpido de los miles de fieles que se espera que acudan a la ciudad para acompañar a León XIV.

Por otro lado, el plan municipal presta especial atención al transporte discrecional. Para este tipo de vehículos se han definido varias zonas de estacionamiento en las áreas más próximas al recinto portuario. Concretamente, los autocares privados podrán aparcar en los estacionamientos del Parque Marítimo y del Palmetum, así como en la calle Víctor Zurita Soler, garantizando el orden en la llegada de grupos organizados.

Por último, desde el consistorio subrayan que toda esta planificación está sujeta a posibles variaciones impuestas por los estrictos protocolos que exige un dispositivo de seguridad de estas magnitudes. Cualquier modificación de última hora será debidamente notificada a la ciudadanía a través de los canales oficiales de comunicación, incluyendo el teléfono 010, sus plataformas digitales y la página web oficial habilitada para la visita papal.