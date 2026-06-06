Fernando Clavijo espera que el mensaje de León XIV sobre inmigración llegue al Gobierno y a Europa

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha valorado este sábado la inminente llegada a España del Papa León XIV, considerando que se produce en un momento "muy oportuno". En este sentido, ha manifestado su profunda esperanza de que el mensaje del Pontífice sobre la crisis migratoria consiga calar tanto en las altas instituciones de la Unión Europea como en el Palacio de la Moncloa.

Durante unas declaraciones concedidas a los medios de comunicación, instantes antes de participar en la ceremonia oficial de bienvenida ofrecida por los Reyes en el Palacio Real, el dirigente autonómico ha calificado de "hecho histórico" que Su Santidad pise el archipiélago. Además, ha celebrado que el obispo de Roma vaya a mantener una intensa agenda de actos oficiales repartida entre las islas de Gran Canaria y Tenerife.

Clavijo ha subrayado que la justificación principal de este viaje apostólico a la región "no solo está más de actualidad que nunca, sino que va a seguir estando en actualidad". Para el líder del Ejecutivo autonómico, el fenómeno migratorio debe abordarse inexcusablemente desde una óptica fundamentada en los valores humanos y cristianos, apelando a una solidaridad efectiva entre los diferentes territorios de la nación.

Siguiendo esta línea argumental, el político ha defendido que resulta "mucho más simbólico" que la visita tenga lugar en una región donde la ciudadanía lleva años lidiando con "una llegada de embarcaciones sin precedentes". Según ha reivindicado, su comunidad lo ha hecho "poniendo por encima de todo los derechos humanos y la atención a los menores", a menudo afrontando esta presión demográfica y social desde la más absoluta soledad administrativa.

A juicio del dirigente insular, el mundo contemporáneo "se está volviendo loco" y pilares que antaño "parecían eternos e inamovibles se están cayendo". Por este motivo, ha insistido en que las palabras que pronuncie León XIV deben sacudir las conciencias y lograr que se pase a la acción real en las altas instancias continentales y nacionales, exigiendo una mayor implicación del Gobierno de Pedro Sánchez ante el descontrol de las fronteras.

Durante su intervención, Clavijo también ha aprovechado para lanzar críticas políticas, vinculando el debate sobre la inmigración ilegal con el crecimiento de formaciones a su derecha. Según el presidente, el auge de la ultraderecha representa un "retroceso de los derechos de las personas" y pone en riesgo libertades que "se están demoliendo". Frente a ello, ha pedido defender la democracia diariamente y hacer de la ayuda humanitaria "un modo de vida".

Para concluir, el líder canario ha echado la vista atrás para recordar que la primera patera alcanzó las costas isleñas hace 32 años. Ha reclamado a los políticos mantener un perfil institucional y discreto durante esta visita, diseñada "para el pueblo español y para el pueblo canario". Pese a ello, ha reconocido la emoción que le suscita este "momento único", tras lustros "de soledad, de pelear en Madrid por la ley de extranjería y de estar a pie de muelle recibiendo esos cayucos".