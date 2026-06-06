Herida una mujer de 41 años al ser atropellada en patinete en Tenerife

Un nuevo accidente de tráfico en el que se ve implicado un vehículo de movilidad personal ha tenido lugar este fin de semana en el archipiélago canario. Una mujer de 41 años ha resultado herida de carácter moderado tras ser atropellada por un turismo mientras circulaba con su patinete por las calles del municipio tinerfeño de Adeje, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se registraron en plena madrugada, concretamente a las 01:50 horas de este sábado. A esa hora, la sala operativa del 112 recibía una alerta en la que se comunicaba que un coche había arrollado a una persona por la Avenida de Los Pueblos, una de las vías principales y más transitadas de esta turística localidad del sur de la isla.

De inmediato, el centro coordinador activó los recursos de emergencia necesarios. Hasta el lugar del siniestro se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario. El personal sanitario procedió a asistir in situ a la accidentada, comprobando que en el momento inicial de la asistencia presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, salvo complicaciones posteriores.

Tras ser estabilizada por el equipo médico, la paciente fue trasladada en la citada ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Sur para recibir una atención especializada. Por su parte, agentes de la Policía Local se personaron en el lugar del incidente para asegurar la zona, regular el tráfico durante el dispositivo y realizar el atestado correspondiente.

Las autoridades competentes se encargarán ahora de esclarecer las causas exactas del siniestro y determinar las responsabilidades pertinentes. Este incidente vuelve a poner de manifiesto la necesidad de extremar la precaución en las vías urbanas, donde la convivencia entre coches y patinetes exige un estricto cumplimiento de las normas de circulación, especialmente durante el horario nocturno.