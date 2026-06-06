Santa Cruz de Tenerife anuncia cortes de tráfico por la Fiesta de la Bicicleta este domingo

El próximo domingo, 7 de junio, la capital tinerfeña se convertirá en el epicentro del ocio deportivo con la celebración de una nueva edición de la Fiesta de la Bicicleta. Por este motivo, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha diseñado un amplio dispositivo especial que modificará sustancialmente la movilidad urbana. La corporación local ha querido avisar con tiempo a los vecinos para evitar contratiempos, detallando un esquema que contempla cortes de circulación y restricciones de aparcamiento a lo largo de buena parte del centro neurálgico del municipio.

Entrando en el detalle de las alteraciones viarias, el consistorio ha especificado a través de una nota de prensa que la Avenida de Madrid permanecerá completamente cerrada al tránsito de vehículos desde las 07:00 horas. Más tarde, a partir de las 09:00 horas, se aplicará la misma medida en la avenida Francisco La Roche, concretamente en el tramo que se encuentra comprendido entre la conocida rotonda de Tres de Mayo y la intersección con la Rambla.

En lo que respecta al resto de las vías que componen el trazado de esta actividad de ocio saludable, las autoridades han previsto que se produzcan cortes progresivos a partir de las 10:00 horas. El circuito por el que discurrirán los participantes incluye vías tan transitadas como la Avenida de San Sebastián, la Avenida La Salle, el Puente Galcerán y la Plaza Weyler, continuando después por las calles Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, La Marina, la Avenida Marítima y el Túnel de la Vía Litoral, para desembocar finalmente en la citada Francisco La Roche.

Desde el área de Seguridad y Movilidad del municipio se ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los conductores, matizando que estas calles se cerrarán únicamente durante el paso del pelotón. De este modo, las arterias afectadas se irán reabriendo de forma gradual y ordenada una vez que cruce la línea la última bicicleta y los agentes de la Policía Local certifiquen que se dan las condiciones óptimas para el restablecimiento seguro de la circulación habitual.

Por otro lado, la planificación municipal también incide fuertemente en las prohibiciones de estacionamiento, que comenzarán a tener efecto desde la madrugada previa al evento. A partir de las 01:00 horas, quedará vetado el aparcamiento en diversos tramos de las avenidas de Madrid y Bélgica, así como en las calles Méndez Núñez, El Pilar y Villalba Hervás. Posteriormente, desde las 03:00 horas, esta restricción se extenderá a otras zonas como la calle La Marina y los aparcamientos en batería situados entre la plaza del Cabildo y la plaza de Europa.

Ante este escenario, el consistorio capitalino ha recomendado encarecidamente a la ciudadanía que proceda a planificar con la debida antelación cualquier desplazamiento que tengan previsto realizar durante esta jornada dominical en vehículo privado. Asimismo, las autoridades hacen un llamamiento al civismo y solicitan a los conductores y peatones que presten especial atención y atiendan las indicaciones de los agentes de seguridad y del personal que conforma el equipo de organización, garantizando así el éxito de este encuentro deportivo y familiar.