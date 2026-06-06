Torres reclama prudencia en el caso Leire Díez por hallarse en una fase "embrionaria"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reclamado este sábado prudencia y ha pedido dejar que las investigaciones judiciales sobre el conocido como caso de Leire Díez sigan su curso. Torres pidió prudencia este sábado en Tenerife, defendió que la investigación se encuentra en una fase inicial y pidió esperar a las conclusiones judiciales.

En relación con la citación de la presidenta del Partido Socialista, Cristina Narbona, el ministro ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a sus filas y a la opinión pública. Torres ha recordado que la veterana dirigente acudirá ante la Justicia únicamente en calidad de testigo, con el único propósito de arrojar luz sobre los hechos. Según sus propias palabras, Narbona se pondrá a disposición de los tribunales para aclarar todo lo que sea preciso y lo hará "con absoluta contundencia". De esta forma, el Gobierno trata de desvincular a la cúpula socialista de cualquier responsabilidad penal directa en este escándalo que salpica al partido.

Sin embargo, el titular de Política Territorial ha aprovechado su comparecencia pública para desviar el foco hacia la principal formación de la oposición. Torres ha recurrido al argumentario habitual de Ferraz y ha lanzado un dardo al Partido Popular, comparando el tratamiento mediático de los distintos casos de presunta corrupción. El exmandatario canario calificó de "curioso" que se identifique rápidamente a algunas personas en los sumarios actuales mientras, según dijo, "nadie sabe quién es M. Rajoy".

En su habitual tono de reproche hacia las filas populares, Torres ha criticado duramente la estrategia del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al que acusa de estar instalado permanentemente en el bloqueo institucional y en el "no a todo". El ministro ha contrapuesto esta actitud con la que, a su juicio, ejerce el Partido Socialista en lugares como Canarias, donde afirma realizar propuestas constructivas. Además, ha lanzado un reto directo a los conservadores respecto a las próximas medidas legislativas que el Gobierno pretende aprobar en las Cortes Generales, preguntándose qué postura adoptarán con el reciente real decreto que destina más fondos a la vivienda.

Finalmente, el responsable de Memoria Democrática ha cerrado la puerta de manera tajante a cualquier posibilidad de un adelanto de los comicios en España. Ante las reiteradas peticiones de la oposición, Torres ha recordado que el Partido Popular no convocó elecciones en el año 2018 cuando la Audiencia Nacional condenó a la formación por financiación ilegal en el caso Gürtel. Según ha rememorado, tuvo que ser una moción de censura la que desalojara a los populares del Palacio de la Moncloa. Por ello, ha garantizado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene el objetivo claro de agotar la presente legislatura para continuar con su agenda política, descartando así una disolución anticipada de las cámaras.