Torres se apoya en la histórica visita a Canarias del Papa para arremeter contra la derecha

El archipiélago canario sufre las consecuencias de haberse convertido en una plataforma de retención permanente debido a la falta de firmeza de la política migratoria del Ejecutivo central. Esta condición de muro de contención no es una casualidad geográfica, sino el resultado directo de la debilidad del Gobierno de España ante las directrices de Bruselas y la alarmante falta de control en las fronteras. La conversión de las islas es la ruta más inestable del Atlántico y expone el fracaso de una estrategia que prefiere cronificar la presión en el territorio insular en lugar de aplicar una política de seguridad seria, un control fronterizo eficaz y una diplomacia firme con los países de origen.

El elemento simbólico

La inminente llegada del Papa León XIV a Canarias está siendo utilizada de forma evidente por el Gobierno de Pedro Sánchez para construir una cortina de humo. El Vaticano entra en un escenario donde el debate migratorio es una realidad cotidiana que desborda los recursos de las islas. En lugar de respetar el carácter pastoral del viaje, el ministro Torres evidencia la necesidad del socialismo de apropiarse de la autoridad moral de la Iglesia para intentar blanquear sus propias decisiones y arrinconar a la derecha manipulando el discurso de la acogida.

Ángel Víctor Torres y la narrativa institucional canaria

En esta maniobra de distracción, Ángel Víctor Torres asume el rol de defensor de un relato que busca exculpar su cuestionable etapa al frente del Gobierno regional. Al verse obligado a admitir en los medios errores tan graves como el desamparo de personas en la plaza de La Feria, el ministro pretende justificar la negligencia y la falta de previsión de su mandato como si fueran simples imprevistos logísticos. Su intervención busca anticiparse al desgaste político, intentando tapar con retórica lo que los datos asistenciales y de seguridad ya han dejado en evidencia.

El eje conflictivo

La tutela de los menores extranjeros no acompañados se mantiene como el principal campo de batalla que el sanchismo utiliza para tensionar a las comunidades autónomas. Torres recurre a la demagogia acusando a la oposición de defender posturas radicales, una táctica que busca eludir la responsabilidad del Estado en la financiación y el control de los flujos de entrada. La vulnerabilidad de estos colectivos es utilizada así como un arma de polarización política en las ondas para tapar la incapacidad del ministerio a la hora de ofrecer soluciones normativas consensuadas y de exigir una corresponsabilidad real a nivel europeo.

La dimensión política canaria

Detrás de la propaganda institucional late una profunda contradicción entre el discurso bienquedista y la cruda realidad de la gestión diaria que sufren las islas. El relato del ministro choca frontalmente con el historial de improvisación que caracterizó su gestión en el archipiélago. La admisión de que se tuvo que recurrir a complejos hoteleros por la total incapacidad para coordinar el uso de instalaciones militares demuestra que el Gobierno socialista prefiere trasladar la presión logística y económica a las instituciones locales antes que liderar una estrategia de defensa nacional y control de la soberanía territorial.

Canarias como laboratorio político europeo

En conclusión, el territorio canario se ha convertido en el laboratorio donde el socialismo ensaya la resistencia de su propaganda frente al colapso de la frontera sur. En las islas, las consignas de Madrid chocan a diario con la realidad de unas infraestructuras saturadas y unas fuerzas de seguridad desbordadas por la inacción gubernamental. El intento de Torres de utilizar las declaraciones del Papa para descalificar la alternativa de la derecha revela la debilidad de un Ejecutivo central que carece de soluciones reales para proteger las fronteras y que se ve obligado a buscar escudos externos ante el evidente descontento de la sociedad canaria.