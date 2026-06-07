Drago Canarias desata el terror fiscal, el plan de la extrema izquierda para confiscar la vivienda vacía mediante el IBI

La ofensiva de la extrema izquierda contra la propiedad privada en Canarias da un nuevo y peligroso salto cualitativo. Al amparo de la liberticida Ley de Vivienda estatal del Gobierno de Pedro Sánchez, la marca local de Podemos, Drago Canarias, ha puesto sobre la mesa una propuesta que equivale, de facto, a una confiscación fiscal encubierta: elevar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) un 50%, un 100% y hasta un asfixiante 150% a aquellos propietarios que posean viviendas consideradas 'vacías' por la administración.

Bajo una retórica de supuesta 'justicia social' y con la promesa de 'sacar pisos al mercado', los de Alberto Rodríguez pretenden utilizar el rodillo municipal para implantar un régimen de terror fiscal. Sin embargo, la medida está condenada al fracaso económico más absoluto.

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La falacia de 'lo que se ve y lo que no se ve'

El plan de la izquierda radical adolece de una ingenuidad económica o, peor aún, de una profunda mala fe. La propuesta asume que un piso cerrado es un activo listo para ser habitado que un propietario retiene por pura cuestión especulativa. Es la clásica ceguera socialista de la que ya hablaba Frédéric Bastiat: solo ven el piso cerrado, pero ignoran los costes de transacción y adecuación.

Miles de esas viviendas consideradas 'vacías' en el archipiélago son inmuebles antiguos que requieren reformas integrales de fontanería, electricidad o estructura para cumplir con la normativa. Si un pequeño propietario carece del capital necesario para afrontar una obra de 20.000 euros, la solución de la extrema izquierda es descapitalizarlo aún más cobrándole el doble de IBI. Lejos de incentivar la salida al mercado, el castigo fiscal estrangula financieramente al ciudadano, impidiéndole arreglar el inmueble y condenándolo al abandono o a la venta a precio de saldo.

Una espiral intervencionista que ignora el verdadero problema

Esta medida es un ejemplo de manual de lo que Ludwig von Mises denominaba la 'espiral intervencionista'. El Estado interviene el mercado del suelo, paraliza las licencias comerciales, asfixia a los constructores y desprotege por completo al arrendador frente a la lacra de la okupación y el impago. Lo que hace que la oferta de alquiler se desplome y los precios suban. Ante el fracaso de su propio intervencionismo, la respuesta de la izquierda es... más intervención, más coacción y más impuestos.

Ningún propietario sensato prefiere perder dinero manteniendo un piso vacío, asumiendo costes fijos y renunciando a una rentabilidad mensual. Si el piso está cerrado, es porque el Estado ha dinamitado la seguridad jurídica. Con una legislación que protege al moroso y dilata los desahucios durante años, el riesgo de alquilar supera con creces el beneficio. Amenazar al propietario con un hachazo fiscal en el IBI no elimina ese riesgo; simplemente cronifica la desconfianza institucional.

El delirio burocrático: espiar el agua de los canarios

Para llevar a cabo esta caza de brujas, las propuestas municipales de Drago contemplan el cruce masivo de datos: padrón, catastro y el control del consumo de agua de los hogares. Un despliegue de ingeniería social y control policial que atenta directamente contra la privacidad de los ciudadanos.

¿Cómo distinguirá la burocracia municipal entre un especulador y una familia atrapada en un litigio de herencia que dura años? ¿Qué pasará con las viviendas congeladas por la propia ineficacia de los ayuntamientos a la hora de otorgar licencias de obra o catalogaciones de patrimonio histórico? El Gobierno Canario es incapaz de conocer las realidades particulares y terminará cometiendo flagrantes injusticias contra clases medias que simplemente sufren los retrasos de la propia administración.

Frente al castigo fiscal y la persecución al propietario que propone Drago Canarias, la solución económica real sigue siendo la misma que la izquierda se niega a escuchar: liberalizar el suelo, agilizar la burocracia municipal y devolver la seguridad jurídica absoluta al arrendador. Todo lo que no sea eso, solo servirá para recaudar más, empobrecer a los canarios y destruir, aún más, el mercado de la vivienda.