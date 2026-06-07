La tradicional alfombra del Corpus Christi de la Plaza de Santa Ana se convertirá este año en un mensaje a favor de la paz y en apoyo al pueblo palestino y saharaui. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha cubierto más de 600 metros cuadrados del recinto con una composición floral presidida por un globo terráqueo y el lema "Sí a la paz".

La obra, elaborada por el servicio municipal de Parques y Jardines, ha requerido más de mil ramos de flores, sal, picón negro, arena amarilla, arena blanca y 475 metros cuadrados de césped segado durante la última semana.

Alfombras Corpus Christi la paz

Los colores predominantes son el negro, blanco, verde y rojo, una combinación elegida para representar las banderas palestina y saharaui. Con ello, el Consistorio pretende trasladar un mensaje de rechazo a los conflictos armados y de solidaridad con ambos pueblos.

En la ejecución de la alfombra participan 60 operarios municipales. De ellos, 33 trabajan en turno de mañana y 23 en turno de tarde, mientras que otros cuatro permanecerán de guardia hasta el inicio de la procesión para garantizar la conservación de la instalación.

La concejala de Parques y Jardines, Gemma Martínez Soliño, señaló que "las calles deben unirse al clamor que exige el fin de la violencia y de las guerras". Asimismo, explicó que la presencia de los colores de la bandera palestina responde a la necesidad de no olvidar "el genocidio que están sufriendo", mientras que el homenaje al pueblo saharaui coincide con el 50 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática.

La alfombra de Santa Ana constituye uno de los elementos más emblemáticos de la celebración del Corpus Christi en la capital grancanaria, una tradición que cada año congrega a miles de personas en el casco histórico de Vegueta.

.