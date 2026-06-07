Un dispositivo de más de 4.000 agentes blindará Canarias durante la visita de León XIV

Las Islas Canarias se preparan para un evento histórico con un despliegue de seguridad sin precedentes. Más de 4.000 agentes pertenecientes a la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Canaria y las distintas policías locales formarán parte del dispositivo de seguridad organizado con motivo de la primera visita del papa León XIV al archipiélago, que tendrá lugar los próximos días 11 y 12 de junio.

Este amplio despliegue en las islas se enmarca dentro del operativo general diseñado para toda la estancia del Pontífice en España. Su agenda oficial, que incluye actos en Madrid, Cataluña y Canarias, ha obligado al Ministerio del Interior a organizar un enorme traslado de recursos humanos y materiales para garantizar tanto el normal desarrollo de los actos religiosos como el orden público en cada una de las sedes.

La Policía Nacional asume gran parte del peso operativo y logístico en el archipiélago. Según han informado fuentes oficiales, este cuerpo destinará más de 2.200 agentes de diferentes unidades para velar por la seguridad en todos los traslados. En concreto, habrá 1.200 efectivos desplegados en Las Palmas de Gran Canaria y otros 1.000 en Santa Cruz de Tenerife. A este enorme contingente insular se sumarán unos 1.300 policías que viajarán desde la península en siete vuelos diferentes durante los días previos al evento.

La protección más cercana y directa del Papa estará a cargo de los cuerpos de élite españoles. Durante toda su estancia en España, la cápsula de protección individual del Pontífice estará integrada de forma permanente por agentes de la Unidad Central de Protección, que trabajarán codo con codo con miembros del Grupo Especial de Operaciones, cuyas siglas, GEO, representan la más alta cualificación de la Policía Nacional.

Esta visita apostólica supone un enorme reto logístico para el Estado. Tan solo el traslado de los equipos a Canarias ha requerido el desembarco de decenas de unidades, además de más de 170 vehículos y la participación de perros adiestrados. Para completar el salto entre las islas los días 11 y 12 de junio, se fletará un barco que cubrirá la ruta entre Agaete y Santa Cruz de Tenerife con cientos de agentes y vehículos a bordo. Además, el Ejército del Aire y del Espacio prestará un apoyo fundamental para transportar el material pesado del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas y los blindados de la Unidad de Intervención Policial.

Por su parte, el Instituto Armado destinará al menos a 600 efectivos, de los cuales 400 pertenecen a la Comandancia de Las Palmas y 200 llegarán como refuerzo peninsular. Los agentes centrarán su ámbito de actuación en el control del tráfico y en la vigilancia específica de Arguineguín, en el municipio grancanario de Mogán. Además, desplegarán por primera vez en el archipiélago una Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía, que estará respaldada por un sistema de vigilancia aérea con drones y el Servicio Marítimo, coincidiendo con el cierre temporal del puerto.

Finalmente, el Gobierno regional ha confirmado que movilizará a unos 200 efectivos de la Policía Autonómica repartidos en ambas islas, así como a profesionales especializados en emergencias, apoyados por estructuras avanzadas de mando. Además, las distintas policías locales se integrarán en el operativo para facilitar la convivencia ciudadana ante este evento excepcional.