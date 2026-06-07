Un hombre de 32 años muere al caer por un barranco tras sufrir un accidente en La Palma

El trágico suceso tuvo lugar a última hora de este sábado en la isla canaria de La Palma. Un varón de 32 años ha perdido la vida tras protagonizar una desafortunada concatenación de hechos. Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias, el individuo sufrió primero un siniestro de tráfico y, posteriormente, un accidente mortal al despeñarse por un desnivel.

Los hechos se produjeron concretamente a las 23:38 horas en la conocida como Vía Exterior, dentro del término municipal de Santa Cruz de La Palma. Por causas que aún se están investigando, el conductor perdió el control de su turismo. A pesar del impacto, el joven logró abandonar el habitáculo por sus propios medios. Sin embargo, al comenzar a deambular por los alrededores de la carretera, previsiblemente aturdido por el golpe y afectado por la escasa visibilidad nocturna, se precipitó por un barranco de unos diez metros de profundidad.

De inmediato, se activó un amplio dispositivo de emergencias. Los bomberos de La Palma se desplazaron al lugar para llevar a cabo las complejas labores de rescate de la víctima, que se encontraba en el fondo del precipicio. Una vez lograron extraer al herido, lo pusieron a disposición del personal del Servicio de Urgencias Canario, que ya se encontraba desplegado en la zona.

Los sanitarios comprobaron sobre el terreno que el afectado presentaba politraumatismos de carácter grave debido a la severidad de la caída. Tras recibir una primera asistencia in situ, fue estabilizado y evacuado de urgencia en una ambulancia sanitarizada, acompañado por un médico del centro de salud local, hacia el centro hospitalario de referencia en la isla.

Lamentablemente, el paciente ingresó en las instalaciones médicas en estado crítico. A pesar de los esfuerzos de los profesionales de la salud, acabó falleciendo pocas horas después a consecuencia de la gravedad de las heridas sufridas en el impacto contra el fondo del desfiladero.

En el lugar de los hechos se personaron diversas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los agentes de la Guardia Civil fueron los encargados de instruir el atestado correspondiente para esclarecer la dinámica del siniestro vial. Por su parte, efectivos de la Policía Nacional se hicieron cargo de las diligencias judiciales pertinentes vinculadas al deceso, contando en todo momento con la colaboración operativa de la Policía Local y de los voluntarios de Protección Civil.