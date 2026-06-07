Un niño de 10 años resulta herido tras chocar su bicicleta con un coche en Arona

Un menor de 10 años de edad ha tenido que recibir asistencia médica tras verse implicado en un accidente de tráfico. El incidente se produjo al colisionar la bicicleta en la que se desplazaba contra un vehículo tipo turismo en el municipio tinerfeño de Arona, tal y como ha informado de manera oficial el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El siniestro vial tuvo lugar a las 20:42 horas de este pasado sábado. El escenario del atropello fue la céntrica Avenida El Palm-Mar de la citada localidad del sur de la isla. Inmediatamente después de recibir la alerta, la sala operativa movilizó los recursos necesarios, desplazando al lugar a los profesionales del Servicio de Urgencias Canario (SUC) para atender a la víctima.

A su llegada, el personal facultativo realizó una primera valoración del estado de salud del accidentado en el mismo lugar de los hechos. Tras la exploración, comprobaron que presentaba diversas policontusiones que fueron catalogadas preliminarmente como de carácter moderado. Por precaución y para llevar a cabo una revisión exhaustiva que descartara lesiones internas de mayor gravedad, se procedió a su traslado en una ambulancia de soporte vital básico hasta las instalaciones del Hospital del Sur.

En el dispositivo de emergencias también intervinieron varios agentes pertenecientes a la Policía Local de Arona. Los efectivos de seguridad se encargaron de regular el tráfico en la vía para facilitar la labor de los sanitarios y garantizar la seguridad del resto de conductores. Asimismo, procedieron a instruir el atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias exactas y determinar las responsabilidades en este lamentable suceso, recabando testimonios y analizando la posición final de la bicicleta y el automóvil.

Este tipo de sucesos vuelve a poner de manifiesto la especial vulnerabilidad que padecen los ciclistas y, muy especialmente, los menores de edad cuando transitan por vías compartidas con vehículos a motor. Las autoridades competentes y los organismos encargados de la seguridad vial insisten periódicamente en la importancia de extremar las precauciones, respetar escrupulosamente las normas de circulación y hacer un uso adecuado de los elementos de protección obligatorios, como el casco, para tratar de minimizar las consecuencias en caso de que se produzcan siniestros de esta índole en los núcleos urbanos.