La Fundación "la Caixa" y CaixaBank han puesto en marcha la séptima edición de la iniciativa solidaria "Ningún hogar sin alimentos".

Mientras el relato oficial del Gobierno central se empeña en vender el éxito de sus escudos sociales y sus subsidios, la realidad del archipiélago demuestra que las familias canarias siguen asfixiadas, atrapadas entre la inflación y los impuestos, obligadas a recurrir a la solidaridad privada para llenar la nevera.

¿Qué problema intenta resolver?

La campaña, coordinada junto a la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal), busca asegurar el acceso a una alimentación digna a miles de personas en situación de vulnerabilidad extrema. Según los últimos indicadores sobre exclusión social, casi el 20% de la población nacional se encuentra en riesgo de pobreza, un escenario que se ceba con especial dureza en las islas debido al desempleo estructural.

La iniciativa persigue aliviar la economía de aquellos hogares que, debido al encarecimiento del coste de la vida y los suministros, se ven forzados a elegir entre pagar las facturas de la luz y el agua o comprar comida. Para mitigar este drama, la Fundación "la Caixa" ha adelantado una aportación inicial de un millón de euros a nivel estatal.

Las ventajas: la eficiencia insustituible de la acción privada y el donativo en metálico

Desde un análisis liberal, la gran fortaleza de esta campaña radica en la gestión directa de los propios ciudadanos y el tejido asociativo, libre de la pesada y costosa burocracia estatal. A diferencia de los programas públicos de subsidios, que consumen gran parte de sus recursos en mantener su propia estructura ministerial, la solidaridad privada canaliza la ayuda de forma ágil y directa.

Uno de los puntos más inteligentes de la campaña actual es el enfoque en las donaciones en metálico a través de canales digitales como Bizum o portales web. Las transferencias de fondos permiten a los bancos de alimentos locales comprar stock bajo demanda. Así, se optimizan los recursos según las carencias reales de cada provincia, evitando el desperdicio logístico de alimentos no requeridos.

En las islas, esta fórmula ha demostrado ser una herramienta muy valiosa: la recaudación en la Comunidad Autónoma superó los 102.100 euros durante el ejercicio anterior, dinero aportado de forma voluntaria por particulares y empresas locales.

El inconveniente estructural: la cronificación de la pobreza bajo el paraguas del Estado

El verdadero inconveniente no reside en la campaña en sí, sino en el síntoma que diagnostica. El avance de los resultados del informe sobre la pobreza refleja que las tasas de exclusión apenas han variado una décima respecto al año anterior. Esta parálisis estadística constata el fracaso absoluto de las políticas intervencionistas del Ejecutivo central. A pesar de los millones de euros presupuestados en subsidios de inserción, las familias siguen sin poder valerse por sí mismas.

Inyectar gasto público mediante transferencias condicionadas no saca a los ciudadanos de la vulnerabilidad, los vuelve dependientes del aparato estatal. La trampa es que estas redes de asistencia, concebidas originalmente como un soporte temporal de emergencia, corren el peligro de cronificarse como la única alternativa para miles de hogares que no encuentran oportunidades en un mercado laboral atenazado por las regulaciones.

El generoso esfuerzo de los donantes canarios y la labor de los voluntarios en las islas son encomiables y salvan situaciones desesperadas día tras día. Sin embargo, la alimentación de los ciudadanos no se garantiza a largo plazo a base de aportaciones solidarias o de parches ministeriales. El único camino real para erradicar la vulnerabilidad en el archipiélago pasa por rebajar la presión fiscal a los creadores de empleo, liberalizar la economía y generar un marco de confianza donde las familias canarias dejen de depender de la ayuda ajena para empezar a prosperar por sus propios medios.