Canarias advierte de que no aceptará cambios que diluyan el REF en la financiación autonómica

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha recordado que la línea roja del archipiélago a la hora de abordar la reforma del modelo de financiación autonómica pasa por el respeto escrupuloso a sus singularidades. En concreto, el Ejecutivo insular exige que se reconozca el Régimen Económico y Fiscal (REF) de una manera absolutamente diferenciada respecto al sistema general de reparto de fondos entre los distintos territorios de España.

En un momento en el que el debate político nacional se encuentra marcado por las cesiones del presidente del Gobierno a sus socios separatistas, la exigencia canaria cobra especial relevancia. La posible instauración de cupos o tratos de favor hacia ciertas regiones ha puesto en alerta a gran parte de las comunidades autónomas. Frente a las informaciones no oficiales que han circulado en los medios de comunicación y que apuntaban a una posible dilución del fuero isleño, Cabello ha querido dejar clara la postura innegociable de su administración: el REF no es un privilegio, sino una compensación histórica y geográfica reconocida legalmente.

Así lo ha manifestado este lunes durante la rueda de prensa posterior a la habitual reunión del Consejo de Gobierno. Durante su comparecencia, el portavoz agregó que la región se encuentra plenamente dispuesta a dialogar con el Estado. "Nuestras líneas rojas tienen que ver con respetar nuestras singularidades", ha asegurado de forma tajante. Cabello ha subrayado que la institución está "encantada" de poder sentarse, negociar y poner toda la documentación encima de la mesa, siempre y cuando el punto de partida no implique un retroceso en los derechos económicos ya consolidados para los ciudadanos de las islas.

El dirigente ha hecho hincapié en la preocupación que han generado diversas tesis barajadas recientemente desde el entorno del Ejecutivo central. Cabello se refirió directamente a las especulaciones sobre la intención de no contabilizar el Régimen Económico y Fiscal de manera separada, lo que en la práctica supondría restar recursos a los canarios al integrar estos fondos compensatorios en la bolsa común de la financiación autonómica. Ante esta amenaza, el portavoz ha insistido en que "es importante sentarse en la mesa con toda la información" para poder avanzar de manera transparente y leal.

La defensa de las particularidades canarias se enmarca en la necesidad de garantizar la cohesión territorial y la igualdad de todos los españoles ante la ley, tal y como ampara la Constitución. Mientras el debate sobre el nuevo sistema de financiación amenaza con romper la igualdad en favor de los aliados parlamentarios del centralismo político, Canarias advierte de que no tolerará que sus derechos constitucionales y estatutarios sean sacrificados como moneda de cambio. La firmeza del Ejecutivo regional se presenta así como un dique de contención frente a cualquier intento de aplicar una asimetría perjudicial para los intereses de la región atlántica.