Canarias inyecta 440.000 euros para dar vida y empleo a los municipios de nuestros Parques Nacionales

Detrás de las espectaculares postales de El Teide, Garajonay, Timanfaya o la Caldera de Taburiente, existen municipios, familias y pequeños negocios que conviven diariamente con la responsabilidad de proteger nuestro patrimonio. Conscientes de esta realidad, la Consejería de Transición Ecológica y Energía ha anunciado una importante inversión de 440.000 euros destinada de forma directa a las áreas de influencia socioeconómica de estos cuatro parques nacionales del archipiélago.

Esta línea de ayudas arranca con una partida inicial de 50.000 euros escalable hasta el total del presupuesto. Persigue así un objetivo humano: demostrar que la conservación de la naturaleza es el mejor motor para el bienestar y el empleo local. Desde esta perspectiva, la ecología no se entiende como una limitación, sino como una oportunidad para generar riqueza de la mano de los vecinos y trabajadores que habitan el territorio.

El objetivo es conservar estos espacios únicos ofreciendo facilidades para la creación de proyectos que tengan un impacto positivo y real en el día a día de los ciudadanos. Los parques nacionales son el principal activo ambiental de las islas, y garantizar que los municipios que contribuyen a su cuidado obtengan beneficios directos es de estricta justicia social.

Inversión directa en el corazón de nuestras comunidades

Estas subvenciones están diseñadas para inyectar recursos en el tejido rural de islas como Tenerife, La Gomera, Lanzarote y La Palma, llegando a una extensa lista de municipios como Adeje, Yaiza, El Paso, Barlovento o Hermigua, entre otros. Los fondos se abren de forma directa para apoyar a los trabajadores autónomos y PYMES locales, cuyo objetivo es incentivar la economía verde y el desarrollo sostenible; a entidades locales y ayuntamientos, destinados a la modernización de infraestructuras y la mejora de los servicios públicos; y a asociaciones vecinales y fundaciones, con proyectos de divulgación, eliminación de impactos ambientales y restauración del patrimonio natural y cultural.

Una apuesta decidida por una gestión eficiente que equilibra la sostenibilidad con las necesidades humanas, transformando la riqueza medioambiental de Canarias en estabilidad, empleo y futuro para sus pueblos.