Canarias se enfrenta a un riesgo extremo por radiación ultravioleta hasta el viernes

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha emitido un aviso a la población debido a que el riesgo por radiación ultravioleta (UV) se mantendrá en niveles que oscilan entre muy altos y extremadamente altos en la práctica totalidad del archipiélago. Según las previsiones oficiales, esta situación meteorológica y sanitaria se prolongará al menos hasta el próximo viernes, 12 de junio.

Ante este escenario, la Dirección General de Salud Pública, organismo dependiente del Servicio Canario de la Salud (SCS), ha activado los protocolos correspondientes y coordina el plan de actuaciones preventivas. El objetivo principal de esta iniciativa es concienciar a la ciudadanía y reducir de forma drástica los efectos nocivos que conlleva la exposición descontrolada a los rayos solares sobre la salud de las personas.

Los registros y predicciones suministrados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirman que todas las islas de la comunidad autónoma se sitúan en un nivel de riesgo extremadamente alto. Las autoridades sanitarias recuerdan que, en estas condiciones, la piel puede sufrir quemaduras graves en muy poco tiempo si no se adoptan las barreras físicas y químicas adecuadas para mitigar el impacto.

No obstante, el informe detalla una única excepción en el mapa de alertas, que se localiza en diversos municipios tinerfeños. Las localidades de Garachico, San Juan de la Rambla, Los Realejos, La Orotava, Puerto de la Cruz, Santa Úrsula, La Victoria de Acentejo, El Sauzal, Tacoronte, Tegueste, Santa Cruz de Tenerife, Candelaria, Arafo, Güímar, Fasnia y Arico presentan un nivel catalogado como muy alto, un escalón ligeramente inferior pero que igualmente exige precaución máxima.

Desde el área de Salud Pública han subrayado con insistencia que la protección solar es una responsabilidad que debe mantenerse de manera constante durante todo el año, y no solo en la temporada estival. Los expertos sanitarios advierten de que es un error frecuente relajar las medidas preventivas en los días nublados o cuando sopla la brisa, dado que la radiación se filtra de forma imperceptible a través de las nubes.

Los técnicos del SCS han incidido en un factor fundamental en el cuidado dermatológico: el daño solar es acumulativo. Las quemaduras sufridas durante la etapa de la niñez y la adolescencia aumentan exponencialmente el riesgo de desarrollar melanomas y otros tipos de cáncer de piel décadas después. Cabe resaltar que Canarias es la región de España que registra el mayor nivel de intensidad de radiación UV a lo largo del año.

Para hacer frente a este elevado umbral de alerta, las instituciones recomiendan encarecidamente el uso diario de cremas con un factor de protección SPF 50 o superior, así como renovar su aplicación de forma regular. Además, se aconseja buscar la sombra y evitar la exposición directa en la franja que concentra las horas centrales del día, cuando los rayos caen con mayor verticalidad.

Por último, los especialistas instan a adoptar medidas físicas complementarias, tales como vestir ropa que cubra brazos y piernas, utilizar sombreros de ala ancha y usar gafas de sol debidamente homologadas. Resulta vital extremar estas pautas de cuidado y proteger del impacto térmico y luminoso tanto a la población adulta como, de manera muy especial, a los menores de edad, cuya piel es especialmente vulnerable.