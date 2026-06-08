El alivio de no declarar, los pensionistas canarios que se salvan de Hacienda este 2026

A falta de escasos días para el cierre de la Campaña de la Renta 2025, el debate sobre la asfixia fiscal vuelve a estar sobre la mesa. En el archipiélago canario, donde el coste de la vida y la insularidad ya penalizan de por sí el bolsillo de los ciudadanos, miles de jubilados miran de reojo el calendario. Sin embargo, no todos tendrán que pasar por el aro de la Agencia Tributaria. Hacienda ha confirmado los límites que eximen a determinados pensionistas de las islas de presentar la declaración este año, un pequeño respiro en un sistema diseñado para fiscalizar hasta el último euro del ahorro privado.

Pese a la creencia popular de que el cobro de una pensión pública otorga una suerte de blindaje frente al fisco, la realidad normativa es bien distinta. Para el Estado, el pensionista es un contribuyente más, sometido al mismo rasero extractivo que un trabajador en activo. La única ventaja real radica en la cuantía de los ingresos y, sobre todo, en la procedencia de los mismos.

La trampa de los dos pagadores: el castigo al ahorro y la previsión

El criterio general exime de declarar a aquellos residentes canarios que hayan percibido menos de 22.000 euros brutos anuales, siempre y cuando provengan de un único pagador. En este escenario, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) asume ese rol exclusivo y el contribuyente puede respirar tranquilo.

El verdadero problema, y la distorsión fiscal habitual, aparece cuando el ciudadano ha intentado ser previsor con sus finanzas personales. Si un jubilado de las islas cuenta con dos o más pagadores, el umbral de exención se desploma drásticamente hasta los 15.876 euros brutos anuales, bastando con que el segundo pagador supere los 1.500 euros al año para activar la obligación.

La Seguridad Social y la Agencia Tributaria penalizan de forma sutil pero constante cualquier vía alternativa de ingresos. Se considera "segundo pagador" y, por ende, rompe el límite de los 22.000 euros, a situaciones tan cotidianas como:

Rescatar un plan de pensiones privado: Una paradoja fiscal que castiga a quien decidió ahorrar por su cuenta durante su vida laboral para no depender exclusivamente del sistema público.

Percibir una pensión del extranjero: Un caso sumamente frecuente en Canarias debido al histórico flujo de emigración hacia América o Europa retornado a las islas.

Cobrar una pensión compensatoria del cónyuge.

Incluso si el pensionista se encuentra por debajo de estos límites y no tiene obligación legal de declarar, es fundamental revisar el borrador. Si el Estado aplicó retenciones indebidas o erróneas a lo largo del ejercicio, no presentar la declaración significa regalar un dinero que legítimamente corresponde al ciudadano y que saldría a devolver.

Rentas exentas: el "escudo" mínimo ante la vulnerabilidad

Dentro del entramado del IRPF, existen ciertas prestaciones que quedan totalmente fuera del radar impositivo de Hacienda debido a su naturaleza indemnizatoria o de especial protección. En estos casos, no tributan independientemente de la cantidad percibida:

Pensiones por Incapacidad Permanente Absoluta y Gran Invalidez .

Pensiones de orfandad y a favor de familiares menores de 22 años.

Prestaciones derivadas de actos de terrorismo o de la Guerra Civil.

Asimismo, las Pensiones No Contributivas quedan de facto exentas por sus exiguas cuantías, aunque sus beneficiarios en las islas siguen obligados a presentar el preceptivo control anual de ingresos ante la Seguridad Social para mantener el derecho a la prestación.

El mínimo personal: el dinero que el Estado "permite" conservar

El sistema impositivo español maneja el concepto del mínimo personal y familiar; teóricamente, la cantidad que el fisco considera indispensable para la subsistencia y que, por tanto, no grava. A medida que avanza la edad y aumentan las necesidades sanitarias o de dependencia, este pequeño reducto libre de impuestos se amplía ligeramente:

Tramo de Edad Mínimo Personal Exento (Anual) Menores de 65 años 5.500 € A partir de 65 años 6.700 € (incluye +1.150 € por edad) A partir de 75 años 8.100 € (incluye +1.400 € adicionales)

Conviene no confundir este mínimo exento con el límite de obligación de presentar la declaración. El umbral determina si el pensionista canario debe rendir cuentas formalmente ante la Delegación de Hacienda, el mínimo personal actúa una vez calculada la base, asegurando que un pequeño porcentaje de los ingresos no sea confiscado para poder cubrir la economía doméstica básica en las islas. En un contexto de inflación persistente, la batalla por mantener el poder adquisitivo de los mayores se juega, precisamente, en estos detalles del BOE.