El Cabildo de La Palma y su 'Hipoteca-Joven', un parche fiscal que olvida la raíz del problema de la vivienda

El Cabildo de La Palma ha anunciado la aprobación de las bases para la denominada 'Hipoteca-Joven La Palma', un paquete de medidas que, según el grupo de Gobierno insular liderado por Sergio Rodríguez, busca facilitar el acceso a la primera vivienda, mitigar el encarecimiento del mercado y fijar población. Sin embargo, tras la retórica bienintencionada de la Administración pública, la medida abre el debate sobre si realmente soluciona los problemas de fondo o si, por el contrario, genera nuevas distorsiones en el castigado mercado inmobiliario canario.

¿Qué problema económico intenta resolver?

El plan insular pretende derribar la barrera de entrada que sufren los jóvenes palmeros a la hora de emanciparse. En un contexto donde el ahorro previo exigido por las entidades bancarias —habitualmente el 20 % del valor del inmueble más los gastos asociados— resulta inalcanzable para los salarios de la región, el Cabildo busca actuar en dos frentes. Por un lado, mediante ayudas directas para sufragar los impuestos derivados de la compraventa; por otro, a través de un servicio de asesoramiento y mediación para la tramitación de préstamos.

La iniciativa, incluida en los Presupuestos insulares de 2026, intenta atajar de forma artificial la falta de capital inicial de los demandantes de vivienda en una isla que lucha contra el envejecimiento demográfico y la fuga de talento.

Las ventajas, un alivio a la confiscatoria presión fiscal

La medida presenta una ventaja indudable, la devolución o subvención de los impuestos asociados a la compra. El hecho de que la Administración reconozca implícitamente que sus propios tributos —como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales o los Actos Jurídicos Documentados— actúan como un muro infranqueable para la riqueza y el progreso de los ciudadanos es, cuando menos, un baño de realidad.

Cualquier iniciativa que reduzca la carga impositiva sobre el individuo y le devuelva la capacidad de gestionar sus recursos es positiva. El asesoramiento burocrático también puede simplificar un proceso innecesariamente hiperregulado por las normativas estatales y autonómicas.

El inconveniente, subvencionar a quien ya tiene, ignorando la oferta

El principal problema de este enfoque intervencionista radica en sus efectos secundarios y en su falta de equidad real. Al centrarse exclusivamente en ayudas directas para la compra y en la facilitación del crédito, el Cabildo corre el riesgo de beneficiar únicamente a aquellos jóvenes que ya disfrutan de una posición financiera relativamente desahogada, es decir, aquellos que disponen de la solvencia suficiente para que un banco apruebe el 80 % restante de la hipoteca. Aquellos con empleos precarios o sin ahorros estructurales quedarán completamente excluidos de la medida, perpetuando la brecha.

Inyectar liquidez artificial en la demanda sin tocar la oferta suele traducirse, por pura ley de mercado, en un incremento de los precios de los inmuebles. Si los compradores disponen de más dinero público para gastar, los vendedores tenderán a absorber ese margen, encareciendo aún más la vivienda en La Palma.

El cuello de botella del mercado inmobiliario canario no se soluciona con subsidios selectivos cargados a los presupuestos públicos —y, por tanto, al bolsillo de todos los contribuyentes—, sino con la liberalización del suelo, la seguridad jurídica frente a la ocupación y la reducción permanente de las trabas burocráticas que impiden la construcción de nueva oferta. Mientras las administraciones insulares sigan empeñadas en tutelar el mercado mediante parches en lugar de solventar los problemas estructurales, el acceso a la vivienda seguirá siendo la mayor preocupación del archipiélago.