El Cabildo de Tenerife lidera un plan pionero contra las adicciones vinculada al estrés y la ansiedad

La Corporación insular de Tenerife ha dado un paso al frente para abordar de manera integral uno de los problemas de salud pública más preocupantes del Archipiélago. A través de la Consejería Delegada de Educación para la Prevención, se ha presentado de forma oficial la Campaña Insular para la Prevención de las Adicciones, una ambiciosa estrategia que busca sensibilizar a la población sobre los riesgos asociados tanto al consumo de sustancias como a los desórdenes de comportamiento.

Bajo el lema "No sé, pero pesa", esta iniciativa innovadora centra su foco en las cargas emocionales y los trastornos de salud mental que muchas personas experimentan en su vida cotidiana antes de desarrollar una dependencia. El proyecto nace con el objetivo de ocupar de forma masiva los espacios públicos donde se concentran los mensajes de riesgo, promoviendo hábitos saludables y ofreciendo herramientas de reflexión desde una perspectiva comunitaria e interinstitucional.

Un frente común frente a las conductas de evasión

Los datos avalan la urgencia de esta intervención. Factores como la ansiedad, la soledad, la frustración y la presión social se configuran habitualmente como el origen de conductas de evasión, las apuestas online o el uso desmedido de pantallas que terminan derivando en adicciones crónicas. Por ello, la campaña ha logrado vertebrar un frente común sin precedentes en las islas, sumando el apoyo total y la implicación directa de los Colegios Oficiales de Médicos, Psicólogos, Enfermeros y Farmacéuticos de la provincia.

La comunidad científica y académica, representada por la Universidad de La Laguna a través de su Fundación General y el Proyecto FARO, ha refrendado la idoneidad de visibilizar estas patologías para normalizar la conversación social, especialmente entre los sectores de población más jóvenes. Con una previsión de superar los 6,5 millones de impactos en su primera oleada, la administración tinerfeña consolida su liderazgo en la protección del bienestar social mediante una inversión decidida y una estrategia de impacto directo en la calle.