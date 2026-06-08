El Museo Canario aborda el impacto de la inteligencia artificial en el patrimonio histórico

El Museo Canario ha inaugurado este lunes en Las Palmas de Gran Canaria la tercera edición de sus Jornadas de Patrimonio Documental. En esta ocasión, la cita se presenta bajo el epígrafe de "Recursos y procedimientos digitales", con el objetivo principal de analizar la aplicación de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en la gestión integral de los fondos históricos.

Esta importante cita académica y divulgativa se enmarca dentro del proyecto de divulgación científica y cultural bautizado como "Un Patrimonio Único". Dicha iniciativa cuenta con el respaldo institucional y el patrocinio de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, además de disfrutar de la estrecha colaboración del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas Joaquín Blanco.

La apertura de estas jornadas ha corrido a cargo del director de El Museo Canario, Daniel Pérez Estévez, quien ha dado paso a un nutrido programa de intervenciones. La conferencia inaugural ha sido pronunciada por Álvaro Cuéllar González, destacado especialista en técnicas de inteligencia artificial y lingüística computacional de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien ha reflexionado sobre este cruce de caminos en su ponencia titulada "Patrimonio documental e inteligencia artificial: una mirada tecnoptimista".

Durante la primera sesión de la mañana, los expertos y asistentes han tenido la oportunidad de profundizar en herramientas tecnológicas de vanguardia. Entre ellas, han destacado los debates sobre la viabilidad de la transcripción automática de manuscritos antiguos, la estilometría, la automatización de procesos técnicos rutinarios y los retos que plantea la digitalización masiva de la prensa histórica para su posterior consulta abierta.

El programa del lunes también ha reservado un espacio para la experiencia interna de la propia institución. Tanausú Pérez García, técnico de El Museo Canario, ha detallado el proceso de implementación de herramientas digitales en la valiosa colección hemerográfica del centro. Esta parte práctica de la mañana ha concluido con una visita guiada a las instalaciones del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas Joaquín Blanco, permitiendo a los asistentes conocer de primera mano los retos físicos del trabajo archivístico.

Ya en la sesión vespertina, las ponencias han retomado su pulso con la participación de Fátima García López y Ana María Morales García, ambas investigadoras de la Universidad Carlos III, junto a Ricardo Santos Muñoz, representante de la Biblioteca Nacional de España. Este bloque se ha centrado en desgranar los diversos mitos y realidades que rodean a la tecnología cuando se aplica al estricto y riguroso ámbito de las bibliotecas patrimoniales.

Finalmente, los organizadores han adelantado que la jornada del martes dirigirá su foco de atención hacia las denominadas "colecciones olvidadas". Durante esta clausura, Víctor Manuel Bello Jiménez, doctor en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, abordará la reconstrucción del fondo documental del marquesado de Lanzarote. A continuación, Kevin Rodríguez Wittmann, procedente de la Universidad de La Laguna, disertará sobre el incalculable valor de las colecciones cartográficas en el marco de la investigación histórica contemporánea, cerrando así un encuentro esencial para la modernización de los archivos españoles.