El relato triunfalista del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre las cifras del Ingreso Mínimo Vital (IMV) de mayo de 2026 adquiere un tinte preocupante al analizar la letra pequeña en Canarias. Mientras el Gobierno central celebra un incremento del gasto, los datos oficiales revelan que en el archipiélago la ayuda sostiene a 100.039 beneficiarios, repartidos en 41.151 hogares.

Lejos de ser un indicador de progreso, la cronificación de este subsidio en las islas constata una dura realidad: la incapacidad de un modelo hiperregulado y la asfixia fiscal para permitir que los canarios salgan de la vulnerabilidad mediante el empleo y el dinamismo del sector privado.

Las dos provincias canarias, parejas en la red del subsidio

La distribución de las prestaciones activas dibuja un panorama de dependencia idéntico en toda la comunidad autónoma, lo que evidencia que los problemas estructurales de falta de libertad económica afectan por igual a ambas demarcaciones:

Provincia de Las Palmas: Suma un total de 18.835 hogares acogidos a la prestación , lo que se traduce en 46.864 personas cuyo sustento depende de la caja del Estado.

Provincia de Santa Cruz de Tenerife: Muestra cifras superiores, con 22.316 prestaciones activas que dan cobertura a 53.175 beneficiarios.

La cuantía media mensual que el Estado transfiere a cada hogar canario se sitúa en los 535,43 euros. Por provincias apenas hay variaciones: los hogares perciben una media de 531,38 euros en Las Palmas frente a los 538,85 euros en Santa Cruz de Tenerife. Esta inyección de liquidez, financiada con la confiscación fiscal a las empresas y autónomos del archipiélago, supone un coste medio por beneficiario isleño de 220,25 euros al mes.

El drama de la infancia y la trampa de la ayuda CAPI

El análisis pormenorizado del dossier demuestra cómo el Estado utiliza la baza de la protección familiar para justificar la expansión de su estructura de asistencia. En Canarias, el denominado Complemento de Ayuda para la Infancia (IMV-CAPI) llega a 11.019 hogares (5.174 en la provincia oriental y 5.845 en la occidental).

Si bien el discurso oficial defiende estas transferencias —que dejan una media de 107,02 euros mensuales por familia en las islas, como un "escudo" contra la pobreza infantil, desde la óptica del libre mercado se destapa otra realidad. Al elevar los umbrales de renta para que las familias con ingresos moderados soliciten este complemento, el Gobierno logra un objetivo perverso: estatalizar a la clase media trabajadora canaria, acostumbrándola al subsidio público en lugar de favorecer un escenario de salarios al alza mediante rebajas impositivas a los empleadores.

Con una ratio de 2,43 beneficiarios por prestación en las islas, miles de familias hacen equilibrios para no perder la ayuda. El temor a quedar fuera del ingreso mínimo garantizado actúa como un desincentivo latente para aceptar contratos en la economía formal, lo que reduce la movilidad social y fomenta el estancamiento laboral en una región que necesita flexibilizar su mercado productivo.

El rescate de Canarias no vendrá de la mano de un aumento en el número de cartillas de racionamiento financiero controladas desde un ministerio en Madrid. El éxito social no se computa sumando beneficiarios a las listas del IMV, sino logrando que los ciudadanos abandonen la red de asistencia pública porque han encontrado oportunidades reales en un mercado libre de trabas, con un Régimen Económico y Fiscal (REF) respetado al máximo y unos impuestos atractivos para generar capital y empleo de calidad. Mientras la única solución sea el asistencialismo, Canarias continuará a la cola de la autonomía financiera.