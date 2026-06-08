Endesa refuerza la red eléctrica de Gran Canaria ante la visita de León XIV

Endesa ha puesto en marcha un protocolo de contingencia en Gran Canaria con el objetivo principal de garantizar el suministro eléctrico y minimizar cualquier riesgo de apagón durante la visita del papa León XIV. La relevancia social y religiosa de los actos programados para este jueves, 11 de junio, junto con el previsible desplazamiento masivo de personas hacia la isla, ha impulsado a la compañía energética a tomar estas medidas excepcionales para evitar fallos en la red.

Por su parte, el Gobierno de Canarias ha decretado una situación de prealerta desde el pasado lunes para asegurar la protección de los asistentes y el normal transcurso de las jornadas. Esta decisión busca coordinar las actuaciones preventivas ante las grandes aglomeraciones y mantener una comunicación fluida entre todos los efectivos de emergencia. El nivel de alerta se elevará a su grado máximo los días 11 y 12 de junio, coincidiendo con la estancia de León XIV en Gran Canaria y Tenerife, respectivamente.

El plan técnico diseñado por la empresa eléctrica contempla la resolución inmediata de incidencias derivadas de una "punta máxima" de demanda de energía. De igual modo, el dispositivo está preparado para hacer frente a posibles contratiempos meteorológicos, ya sean episodios de altas temperaturas, tormentas con aparato eléctrico o incendios forestales. Para ello, se realizará un seguimiento meteorológico diario que permitirá a los operarios anticiparse a cualquier eventualidad y proteger el suministro.

Asimismo, se ha establecido una vigilancia especial sobre las instalaciones eléctricas estratégicas situadas en las zonas de mayor afluencia. Entre los puntos que concentrarán los eventos "más importantes" de la jornada destacan el muelle de Arguineguín, en el municipio de Mogán, así como el céntrico barrio de Vegueta y el recinto del Gran Canaria Arena, ubicados ambos en la capital grancanaria, donde tendrán lugar las principales homilías y encuentros.

Para consolidar la resiliencia de la red, se llevará a cabo una reconfiguración técnica y una monitorización exhaustiva de las subestaciones implicadas, tras haber superado con éxito diversas simulaciones de viabilidad en los trazados de media tensión. Además, el dispositivo incluye la presencia de retenes especializados listos para intervenir ante cualquier fallo, "siempre teniendo en cuenta las restricciones a la movilidad" que afectarán a las carreteras de la isla durante los desplazamientos de la comitiva papal.