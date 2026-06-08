La Guardia Civil detiene a dos pasajeros con tres kilos de hachís en el aeropuerto de Fuerteventura

La Guardia Civil, actuando bajo la estricta dependencia funcional del Administrador de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, ha asestado un nuevo golpe al tráfico de drogas a pequeña y media escala. Los agentes han detenido a dos varones y han abierto una investigación sobre un tercer individuo por ser los presuntos autores de un delito contra la salud pública. La intervención culminó con la aprehensión de tres kilogramos de hachís durante un minucioso dispositivo de seguridad y verificación llevado a cabo en el aeropuerto de Fuerteventura.

El operativo tuvo lugar el pasado 20 de mayo de 2026. Esta actuación se enmarca dentro de la estrategia de vigilancia constante y de los férreos controles preventivos que el Instituto Armado desarrolla de forma habitual en todas las infraestructuras de transporte de la isla canaria. El objetivo principal de estos despliegues policiales es evitar que los recintos portuarios y aeroportuarios sean utilizados como vías de entrada o salida para sustancias estupefacientes que pretenden distribuirse en el mercado ilícito.

La incautación se produjo durante un control de carácter aleatorio que se había establecido con motivo de la llegada de un vuelo nacional procedente de Sevilla. Según han detallado las fuentes oficiales, los efectivos de seguridad desplegados en la zona de llegadas observaron una serie de actitudes inusuales y un estado de nerviosismo evidente en varios pasajeros. Estas circunstancias objetivas levantaron las sospechas de los agentes, lo que motivó la rápida identificación de tres viajeros en la misma terminal aeroportuaria.

Una vez procedieron a comprobar la identidad de los sospechosos, las autoridades policiales efectuaron un exhaustivo registro de todas sus pertenencias y del equipaje que portaban consigo. Durante la inspección, los guardias civiles lograron localizar varios paquetes cuidadosamente ocultos. En su interior hallaron una sustancia resinosa de color marrón que, por sus características organolépticas, resultaba plenamente compatible con el hachís. Tras proceder a la intervención del alijo, el pesaje oficial en dependencias policiales confirmó que la cantidad total de la droga incautada ascendía a tres kilogramos exactos.

Como consecuencia directa de este hallazgo material, las fuerzas del orden procedieron a la lectura de derechos y posterior detención de dos de los identificados, mientras que la tercera persona quedó en calidad de investigada por su presunta vinculación con este delito. Toda la sustancia intervenida ha sido debidamente precintada y enviada a los laboratorios oficiales para su análisis toxicológico cualitativo y cuantitativo, un trámite indispensable para la posterior instrucción de la causa penal.

Finalmente, los dos hombres arrestados, junto con el atestado policial que recoge las diligencias instruidas y la droga aprehendida, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Será la sede jurisdiccional de guardia la encargada de dirigir los siguientes pasos procesales, decretar las medidas cautelares oportunas y continuar con la investigación para lograr el total esclarecimiento de los hechos, sin descartar nuevas actuaciones.