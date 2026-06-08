La mañana arranca con kilómetros de retenciones en la TF-5

La TF-5 volvió a sufrir una mañana complicada este lunes. Dos accidentes registrados en dirección a Santa Cruz de Tenerife provocaron importantes retenciones y obligaron a miles de conductores a armarse de paciencia en uno de los accesos más transitados de la isla.

Los siniestros se produjeron en plena hora punta, cuando el tráfico ya era especialmente intenso. La combinación de ambos incidentes generó largas colas y ralentizó la circulación durante varias horas, afectando a quienes se desplazaban hacia la capital tinerfeña por motivos laborales o personales.

CABILDO DE TENERIFE

Hasta los lugares de los accidentes se desplazaron efectivos de emergencias y agentes de tráfico para atender a los implicados y coordinar las labores necesarias para restablecer la normalidad en la vía. Mientras se desarrollaban los trabajos, las retenciones fueron creciendo y se extendieron a varios puntos de la autopista.

La TF-5, una de las carreteras con mayor volumen de vehículos de Canarias, vuelve a situarse en el foco por los problemas de movilidad que se repiten con frecuencia ante cualquier incidencia. En esta ocasión, la coincidencia de dos accidentes en la misma mañana agravó una situación que ya de por sí suele ser delicada en las horas de mayor afluencia.

Con el avance de la jornada y una vez retirados los vehículos implicados, la circulación comenzó a recuperar progresivamente la normalidad, aunque muchos conductores ya habían acumulado importantes retrasos en sus desplazamientos.