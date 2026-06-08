La UCO destapa que el exjefe de Urbanismo de Las Palmas controlaba expedientes en secreto tras su jubilación

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha propinado un durísimo golpe a la credibilidad de la gestión urbanística en Las Palmas de Gran Canaria. Las últimas conclusiones de los investigadores, enmarcadas en el denominado caso Valka, sitúan al antiguo director general del área, José Manuel Setién, en el epicentro de una presunta trama de funciones de facto y accesos clandestinos a los sistemas informáticos municipales meses después de haber abandonado formalmente su puesto por jubilación.

Según consta en el informe remitido al juzgado instructor, el ex alto cargo, que cesó en sus funciones el 10 de marzo de 2023, mantuvo una influencia activa y decisiva en expedientes de gran envergadura. Lejos de desvincularse de la administración, las pesquisas confirman que continuó examinando de forma remota, mediante las claves de la VPN municipal, abundante documentación interna y confidencial relativa a una promoción inmobiliaria de enorme valor en el entorno de Mesa y López, promovida por la mercantil Residencial Las Américas SL.

Supervisión en la sombra

Para los agentes, este comportamiento excede de manera flagrante cualquier marco legal y constituye un ejemplo de continuidad funcional bajo sospecha. La Guardia Civil ha verificado intercambios de mensajes y conversaciones que demuestran cómo el investigado revisaba con minuciosidad las licencias de edificación, los informes jurídicos y los parámetros técnicos de las rasantes para determinar qué criterios específicos podían garantizar la viabilidad del proyecto privado, saltándose los canales oficiales y la jerarquía del personal técnico del Ayuntamiento.

El escándalo adquiere tintes aún más graves al constatarse que estas maniobras en la sombra permitieron la manipulación de las normativas del Plan General de Ordenación Urbana para adaptarlas a conveniencia de determinados intereses empresariales. Las conclusiones de la UCO constatan una absoluta falta de fiscalización en los accesos de control de la red municipal, una puerta trasera que habría permitido al exjefe del departamento seguir dictando las directrices del urbanismo capitalino en beneficio de terceros y al margen de toda legalidad.