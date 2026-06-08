Las Palmas activa la alerta de seguridad ante la histórica visita del papa León XIV

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de su Dirección General de Seguridad y Emergencias, ha decidido dar un paso al frente para asegurar el perfecto desarrollo de un evento sin precedentes. El consistorio ha actualizado y puesto en marcha la situación del Plan de Emergencias Municipal de Las Palmas de Gran Canaria (PEMULPA). Esta medida supone la activación de la alerta por grandes eventos de pública concurrencia, una decisión tomada expresamente con motivo de la llegada a la isla de el Papa.

La citada situación de excepcionalidad estará activa desde las 08:00 horas de este lunes, 8 de junio. El principal objetivo de la administración local es reforzar al máximo la coordinación de todos los servicios municipales implicados. Asimismo, se busca garantizar de forma exhaustiva la protección y la tranquilidad de la ciudadanía durante la multitud de actos previstos en la agenda oficial del Pontífice, tal y como ha informado de manera oficial el Gobierno en una nota de prensa.

La puesta en marcha del PEMULPA supone una herramienta fundamental que permitirá la movilización y coordinación de los distintos efectivos de seguridad, emergencias, tráfico, movilidad y atención ciudadana. Todos estos departamentos participarán de forma conjunta y estructurada en el dispositivo especial diseñado específicamente para este acontecimiento histórico, el cual congregará a decenas de miles de personas en distintos puntos neurálgicos de la capital grancanaria.

Desde la Dirección General de Seguridad y Emergencias han hecho especial hincapié en la importancia cívica de que los ciudadanos sigan una serie de recomendaciones básicas. El respeto a estas normas es vital para favorecer el normal desarrollo de los actos religiosos e institucionales y, sobre todo, para garantizar la integridad física de todas las personas asistentes a los mismos.

En este sentido, las autoridades recomiendan encarecidamente priorizar el uso del transporte público y evitar en la medida de lo posible los desplazamientos innecesarios en vehículo privado, muy especialmente si no se tiene previsto acudir a los actos programados. Además, se recalca que es fundamental atender en todo momento a las indicaciones emitidas por el personal de seguridad, los equipos de emergencias y los miembros de la organización. También se insta a la población a mantenerse informada de los posibles cambios o avisos a través de los canales de comunicación oficiales.

Ante cualquier tipo de incidencia, accidente o situación de riesgo, los ciudadanos deberán contactar de manera inmediata con el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) marcando el número 112. De igual modo, las autoridades solicitan la máxima colaboración ciudadana para facilitar el acceso y la rápida intervención de los diferentes servicios de emergencia cuando la situación así lo requiera, despejando las vías de evacuación.

Por otro lado, se aconseja a las personas asistentes que eviten las zonas excesivamente congestionadas y que acudan a los eventos sin objetos voluminosos que puedan dificultar la movilidad o entorpecer el tránsito fluido del resto de los fieles. Las fuerzas del orden también recuerdan la gran importancia de no provocar empujones ni detenerse en aquellas áreas que han sido habilitadas exclusivamente para el paso y la evacuación de los asistentes.

En lo que respecta a los menores de edad, el dispositivo de prevención recomienda que los niños acudan siempre acompañados por una persona adulta y que porten algún tipo de identificación visible con los datos de contacto. Asimismo, resulta muy aconsejable establecer previamente con familiares o acompañantes unos puntos de encuentro fijos y reconocibles para facilitar la rápida localización en caso de extravío temporal entre la multitud.

Finalmente, atendiendo a las altas temperaturas y las condiciones meteorológicas previstas para esta jornada festiva en el archipiélago, se recomienda firmemente a todos los congregados mantenerse protegidos del sol. Las autoridades sanitarias recuerdan la necesidad de utilizar gorra o elementos de protección solar adecuados, además de permanecer correctamente hidratados, bebiendo agua con frecuencia durante toda la celebración de los actos en las calles de la ciudad.