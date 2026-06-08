Rescatan en helicóptero a una mujer de 67 años por mal de altura en el Teide

Una mujer de 67 años ha precisado este domingo de un rescate aéreo tras sufrir un grave episodio de salud en pleno Parque Nacional del Teide, dentro del término municipal de La Orotava. Según ha detallado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias, la alerta se recibió en torno a las 13:10 horas, momento en el que se activó de inmediato el dispositivo de emergencias para atender a la afectada.

Los primeros en llegar al lugar de los hechos fueron los efectivos del Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja. Este personal se encargó de prestar la asistencia sanitaria inicial a la paciente, que presentaba un cuadro físico incompatible con el descenso por sus propios medios. Ante la imposibilidad de una evacuación terrestre rápida y segura, se solicitó la intervención del helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES).

La aeronave trasladó a la víctima hasta la helisuperficie situada en el municipio de La Guancha. En este punto de encuentro esperaba una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Tras una valoración en tierra, los facultativos confirmaron que la mujer padecía un agudo mal de altura y había sufrido un síncope, del cual ya comenzaba a recuperarse gracias al descenso progresivo.

Pese a la mejoría experimentada tras recibir soporte médico, la accidentada fue derivada en ambulancia al Hospital del Norte para ser sometida a una revisión clínica más exhaustiva. En el complejo operativo colaboraron también miembros del Consorcio de Bomberos de Tenerife, guardas rurales de Medio Ambiente dependientes del Cabildo de Tenerife, así como agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, quienes garantizaron la seguridad.

El mal de montaña es una afección frecuente entre los visitantes que ascienden al pico más alto de España. Con sus 3.718 metros, el volcán tinerfeño somete a los excursionistas a una menor presión de oxígeno. Las autoridades del archipiélago insisten de forma reiterada en la necesidad de extremar las precauciones, ascender gradualmente y mantenerse hidratados para evitar complicaciones cardiovasculares durante la travesía.

La rápida actuación de los servicios de emergencia resulta esencial en parajes naturales de orografía compleja. Cada año, los equipos autonómicos llevan a cabo decenas de intervenciones similares para socorrer a turistas que, debido a su edad o a distintas patologías previas, no logran adaptarse a las exigencias que impone la extrema altitud en este emblemático espacio protegido.