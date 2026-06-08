Tenerife impulsa un amplio programa de actividades por el Día Mundial de los Océanos

Con motivo del Día Mundial de los Océanos, que se celebra cada 8 de junio, el Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha un extenso programa de actividades con el objetivo de concienciar sobre la importancia de los ecosistemas marinos y promover su protección a través de la educación ambiental y el voluntariado.

La iniciativa, impulsada por la Consejería Insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias a través de la Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales, y en colaboración con Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental SA, se desarrollará entre el 25 de mayo y el 27 de junio de 2026 en distintos puntos de la isla.

Los océanos, clave para la regulación del clima, la biodiversidad y la producción de alimentos y medicinas, centran así una programación que busca recordar su papel esencial en el equilibrio del planeta y la necesidad de garantizar su conservación para las futuras generaciones.

La consejera insular de Medio Natural, Blanca Pérez, ha destacado que este programa "refleja el firme compromiso del Cabildo con la protección de los ecosistemas marinos y con la implicación activa de la ciudadanía". En la misma línea, subrayó el valor de la educación ambiental y el voluntariado como herramientas para generar conciencia y cambios reales en la relación con el entorno.

Por su parte, el director insular de Medio Natural, Pedro Millán, puso en valor el trabajo conjunto entre instituciones y colectivos. Según explicó, la coordinación entre entidades "multiplica el impacto de las acciones y refuerza el mensaje de corresponsabilidad en el cuidado de los océanos".

Actividades en toda la isla y participación escolar

El programa incluye actividades educativas en centros escolares de numerosos municipios como Arona, La Laguna, Adeje, El Rosario, Candelaria, Granadilla de Abona o Los Realejos, entre otros. Más de un millar de escolares participarán en talleres y dinámicas de sensibilización ambiental orientadas a acercar el conocimiento del medio marino.

El director insular de Residuos, Alejandro Molowny, destacó el papel de estas acciones formativas, señalando que los menores se convierten en "embajadores del litoral de la isla" al transmitir lo aprendido sobre sostenibilidad y cuidado de la biodiversidad marina.

Gran jornada de voluntariado en la costa

Uno de los momentos centrales del programa será la campaña insular de voluntariado ambiental, prevista para el domingo 21 de junio, que se desarrollará de forma simultánea en distintos puntos del litoral tinerfeño.

En playas como Las Teresitas, El Médano, Punta del Hidalgo, Playa Jardín o El Socorro, entre otras, se llevarán a cabo limpiezas de residuos, itinerarios ambientales y acciones de sensibilización con la participación de colectivos ciudadanos, ayuntamientos, clubes deportivos y entidades ecologistas.

Talleres, ciencia y actividades para todos los públicos

La programación se completa con talleres ambientales, charlas divulgativas, jornadas científicas, limpiezas de fondos marinos y actividades educativas tanto presenciales como online. Entre ellas destacan iniciativas sobre microplásticos, caracterización de residuos en playas o encuentros científicos en colaboración con la Universidad de La Laguna.

También se desarrollarán actividades en espacios como el MUNA, reforzando el componente divulgativo del programa y su apertura a todos los públicos.

Educación, participación y compromiso

El Cabildo subraya que el objetivo principal es fomentar la conciencia ambiental, impulsar la participación ciudadana y reforzar la cooperación entre entidades en la protección del medio marino.

Las actividades están abiertas a la ciudadanía y contarán con materiales, transporte y seguro para los participantes. La Oficina de la Participación y el Voluntariado Ambientales coordina el programa y apoya a las entidades implicadas en su desarrollo.

Con esta iniciativa, Tenerife refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la protección de los océanos, apostando por una ciudadanía activa en la conservación de uno de los recursos más valiosos del planeta.