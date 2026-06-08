Un accidente entre un camión y un tranvía corta la Línea 1 en Santa Cruz de Tenerife

La mañana de este lunes ha arrancado con complicaciones para la movilidad en la capital tinerfeña tras registrarse una colisión entre un vehículo pesado y un convoy del transporte público. El suceso ha provocado importantes alteraciones en la Línea 1, la principal arteria ferroviaria que conecta los municipios del área metropolitana de la isla.

Según ha informado a través de sus canales oficiales la empresa gestora, el incidente tuvo lugar a primera hora de la jornada en las inmediaciones del complejo sanitario, un nudo clave para los desplazamientos diarios de miles de ciudadanos. A consecuencia del impacto, cuyos detalles técnicos e implicaciones sobre posibles daños materiales y personales aún están siendo evaluados por las autoridades competentes, se ha procedido a aplicar el protocolo de seguridad y reordenación del tráfico correspondiente en este tipo de siniestros.

La compañía responsable de la infraestructura ha comunicado que, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pasajeros y facilitar las labores de los equipos de emergencia, la circulación ha quedado interrumpida temporalmente en el sector central del recorrido. De este modo, los usuarios que necesiten desplazarse a lo largo de esta mañana deben tener en cuenta que el trayecto habitual se encuentra dividido en dos segmentos independientes.

Por un lado, los tranvías mantienen su operativa habitual en la zona norte, prestando servicio exclusivamente entre la parada de Trinidad y la estación de Taco. Por otro lado, en la vertiente sur del trazado, los vehículos circulan únicamente desde el Intercambiador hasta el apeadero de Chimisay. En consecuencia, la franja geográfica que separa Taco y Chimisay ha quedado totalmente inhabilitada para el tránsito ferroviario hasta nuevo aviso.

Las autoridades de tráfico y el personal de mantenimiento ya se encuentran desplegados en la zona cero del accidente, trabajando con la máxima celeridad para retirar los vehículos implicados y comprobar el estado de la plataforma de vías. Estos trabajos de inspección son fundamentales para restablecer la normalidad del servicio con plenas garantías de seguridad para todos los viajeros.

Mientras duren las restricciones, se recomienda a los ciudadanos que planifiquen sus desplazamientos con antelación, buscando alternativas de transporte público como las líneas regulares de guaguas que cubren trayectos paralelos o similares. Asimismo, se aconseja seguir las actualizaciones en tiempo real que la empresa operadora irá emitiendo mediante sus perfiles en redes sociales, donde se anunciará el momento exacto en el que la línea vuelva a estar completamente operativa y sin restricciones.

Este tipo de percances pone de manifiesto la necesidad de extremar la precaución al volante, especialmente en las intersecciones urbanas donde confluyen el tráfico rodado y las plataformas reservadas para el tranvía, elementos que vertebran de manera decisiva la movilidad en la capital tinerfeña y sus municipios limítrofes.