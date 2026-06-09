Canarias advierte de que el transporte gratis peligra por la falta de Presupuestos

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha lanzado este martes una seria advertencia sobre el futuro de las bonificaciones a la movilidad en el archipiélago. Según ha señalado, existen graves dificultades para mantener la gratuidad de los desplazamientos en las islas debido a la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) actualizados. Esta carencia financiera por parte del Ejecutivo central pone en jaque una medida que ha incrementado notablemente el uso del transporte en la región.

Durante su intervención en el pleno del Parlamento, el responsable del área subrayó que, si bien el Ejecutivo regional no tiene intención de suprimir esta ayuda, la situación actual es insostenible. "No queremos ni pensamos renunciar a ella, pero está siendo muy complejo de gestionar", afirmó Rodríguez. Las declaraciones responden a una interpelación del diputado nacionalista Miguel Yonathan Martín, quien se interesó por la liquidación de estas partidas y los constantes retrasos procedentes de Madrid, que están ahogando la financiación de las administraciones locales.

El principal problema radica en que son los propios consejos insulares los que están asumiendo el coste económico de la medida durante el presente ejercicio. Martín alertó de que los Cabildos se ven obligados a soportar este esfuerzo a la espera de que se resuelvan los expedientes, llegando al extremo de comprometer sus arcas públicas al tener que adelantar fondos de sus propias tesorerías correspondientes a los próximos años. "No sabemos siquiera si existe crédito suficiente para lo que queda por abonar de 2026", advirtió el parlamentario.

En esta misma línea, Pablo Rodríguez detalló que la parálisis estatal, sumada a la ausencia total de negociación y a la falta de mecanismos ágiles para transferir el dinero, está provocando un "importante agujero" en las cuentas insulares. A pesar de que la política de bonificaciones se considera una medida de "éxito rotundo" por el enorme incremento de usuarios, la falta de respaldo económico desde la Administración amenaza con desestabilizar por completo el sistema público en el archipiélago.

El consejero recordó que las cuentas estatales actualmente prorrogadas recogen una dotación anual de 81 millones de euros para financiar el cien por cien de los viajes. Sin embargo, esta cifra se ha quedado completamente desfasada ante el volumen de viajeros. "Inicialmente, podría parecer suficiente, pero la demanda creció, y hoy hablamos de que el coste real de la gratuidad a todas las administraciones participantes sea superior a los 140 millones al año", lamentó Rodríguez. Queda patente así la infrafinanciación del servicio ante el aumento exponencial de la demanda ciudadana.

Para intentar paliar este déficit estructural, el Estado había adquirido el compromiso de elevar la aportación de los 81 millones iniciales hasta los 120 millones de euros, divididos en dos pagos. No obstante, el Gobierno vuelve a incumplir sus propios plazos. Según expuso el titular de Obras Públicas, hasta la fecha solo se han ingresado los primeros 78 millones, lo que significa que el Ministerio de Hacienda sigue sin abonar la totalidad de la cuantía pactada para garantizar la sostenibilidad del modelo.