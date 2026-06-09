Clavijo se planta ante la EU porque el nuevo pacto migratorio choca con el mandato humanitario y desborda a Canarias

El Gobierno de Canarias mantiene un rumbo firme y unido en defensa de los intereses del archipiélago. Ante la inminente entrada en vigor del nuevo pacto de asilo y migraciones de la Unión Europea, el presidente Fernando Clavijo Batlle ha alzado la voz en el Parlamento para advertir de las graves lagunas de un acuerdo que, según denunció, "va en contra" del propio mandato humanitario y de acogida defendido por el papa León XIV.

La gran preocupación compartida dentro del Ejecutivo regional es la "ausencia total de información" por parte del Gobierno de España y la letra pequeña de la normativa europea, que amenaza con alargar la estancia media de los migrantes adultos en las islas de un mes y medio a seis meses. Un escenario de acumulación insostenible para un territorio que ya sufre un déficit crónico de recursos e infraestructuras, y que no puede convertirse bajo ningún concepto en la cárcel del sur de Europa.

"Se defiende la acogida humana y cristiana que realiza Canarias frente a la deriva que lleva la UE. Hay una complejidad enorme porque no hay recursos ni plazas suficientes", subrayó Clavijo en una sesión de control donde se exigió al Ejecutivo central que dé la cara y explique cómo se va a aplicar el pacto.

Responsabilidad compartida y defensa de los recursos locales

Para el Ejecutivo autonómico, la solidaridad internacional no puede ser sinónimo de improvisación o abandono. El compromiso con los derechos humanos y, de forma muy especial, con el amparo de los niños desprotegidos que llegan a las costas en cayucos es innegociable, desmarcándose por completo de la demagogia barata o de las propuestas radicales e irrealizables de la oposición.

Sin embargo, el Gobierno de Canarias recuerda que la humanidad también exige equilibrio presupuestario. Con un gasto que ya alcanza los 200 millones de euros en la tutela de menores y una realidad social interna en la que la mitad de la infancia de las islas está en riesgo de pobreza, el archipiélago ha llegado a su límite. La reclamación conjunta de CC y PP al Estado es unánime: hace falta transparencia, cogestión con Europa y la financiación justa que por derecho le corresponde a los canarios para evitar el colapso de sus servicios públicos.