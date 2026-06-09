Costó 3 millones, dejará 30. El milagro económico del papa León XIV

Basta con asomarse a las recepciones de los hoteles de Tenerife y Gran Canaria, o hablar con cualquier taxista o dueño de un restaurante, para palpar la realidad. La inminente visita del papa León XIV a España, del 6 al 12 de junio, no es solo un acontecimiento de enorme calado espiritual. Es, sobre todo, una rotunda lección de economía que tira por tierra la habitual demagogia política de la izquierda.

Mientras los sectores de ultraizquierda se quejan del desembolso en logística y seguridad, la economía consigue una inyección milagrosa. A nivel nacional, el retorno superará los 150 millones de euros. Y Canarias, afortunadamente, se ha posicionado en el centro de esta diana de prosperidad.

Las cifras no engañan: el cuento del 'gasto público'

Tenerife y Gran Canaria tendrán el inmenso privilegio de acoger los actos finales de la gira de León XIV. Como es habitual, la maquinaria de la izquierda ya ha empezado a fiscalizar con lupa el evento, señalando que el Gobierno regional aportará 2 millones de euros a las Diócesis (Nivariense y de Canarias), a los que hay que sumar el millón de euros extra que pondrán, a partes iguales, los Cabildos de ambas islas. Es decir, 3 millones de euros de los bolsillos de los contribuyentes.

Estamos ante una de las inversiones más rentables de la década. Cruzando los datos del sector hotelero, la llegada masiva de fieles y el consumo directo, la estadística privada prevé que el evento inyectará entre 25 y 30 millones de euros en la economía del archipiélago. Por cada euro invertido, la sociedad canaria recupera diez.

Riqueza real impulsada por la sociedad civil

Este dinero no irá a parar a dudosas partidas presupuestarias, sino directamente a las cuentas de quienes sostienen el Estado del Bienestar:

Más de 130.000 asistentes previstos, consumiendo, comiendo y durmiendo en las islas. Lleno técnico en alojamientos turísticos, que llevaban semanas registrando picos de reservas inusuales para estas fechas. Una inyección en vena para pymes y autónomos: bares, restaurantes, transporte privado y pequeño comercio verán cómo sus cajas se disparan gracias al flujo incesante de peregrinos.

A esto hay que sumarle el efecto escaparate. Las imágenes de Canarias darán la vuelta al mundo, colándose en millones de hogares a través de una cobertura mediática internacional por la que la Consejería de Turismo tendría que pagar cifras astronómicas.

La visita de León XIV nos deja una moraleja que va más allá de lo religioso: cuando un evento de interés global atrae a la sociedad civil de forma genuina, la economía florece por sí sola, demostrando que la mejor política económica no es poner trabas, sino abrir las puertas y dejar a las empresas trabajar.