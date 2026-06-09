Dispositivo especial en el tranvía de Tenerife por la visita del papa León XIV

El Cabildo de Tenerife, a través del operador de transporte público Metrotenerife, pondrá en marcha un amplio dispositivo especial de movilidad con motivo de la histórica visita del papa León XIV a la isla. Este plan estratégico tiene como objetivo principal facilitar los desplazamientos de los miles de asistentes que se espera que acudan a los actos programados, garantizando al mismo tiempo la fluidez y la seguridad en el conjunto del área metropolitana durante una jornada que se anticipa multitudinaria.

La medida más destacada de este operativo consistirá en el refuerzo sustancial de la Línea 1 del tranvía. La compañía ha confirmado la circulación ininterrumpida de vehículos dobles con una frecuencia de paso establecida en diez minutos. Esta decisión técnica permitirá al sistema alcanzar una capacidad máxima de transporte de hasta 4.800 pasajeros por hora, un volumen necesario para evitar el colapso de las principales arterias urbanas ante la afluencia masiva de peregrinos y ciudadanos.

Por su parte, la red metropolitana mantendrá operativa la Línea 2 con su funcionamiento y frecuencias habituales durante toda la jornada. Sin embargo, la Línea 1 deberá adaptar temporalmente su recorrido tradicional para compatibilizar la prestación del servicio público con las estrictas medidas de seguridad establecidas por los organizadores y las autoridades competentes para proteger el entorno del evento pontificio.

En cuanto a las restricciones horarias, Metrotenerife ha detallado que, en la franja comprendida entre las 06:00 y las 10:30 horas, los tranvías circularán únicamente en el tramo que conecta La Trinidad y Teatro Guimerá. Como consecuencia de este trazado reducido, quedarán temporalmente fuera de servicio las paradas de Fundación e Intercambiador, áreas previsiblemente afectadas por el perímetro de seguridad inicial.

La situación experimentará una nueva modificación a partir de las 10:30 horas, momento en el que previsiblemente se intensificarán los actos centrales de la visita papal. Desde ese instante, el recorrido de la Línea 1 se verá aún más acortado, realizándose exclusivamente entre La Trinidad y La Paz. Esto implicará que, además de Fundación e Intercambiador, también permanecerán cerradas a los usuarios las paradas de Weyler y Teatro Guimerá.

Recuperación del servicio

La recuperación de la normalidad en el servicio de transporte se llevará a cabo de forma paulatina y siempre bajo la estricta coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Las previsiones del operativo de contingencia apuntan a que la restitución completa de todas las paradas y frecuencias habituales del tranvía se materializará a lo largo de la tarde, una vez concluyan los actos y se proceda a la descongestión de las vías públicas.

La consejera de Movilidad del Cabildo tinerfeño, Eulalia García, ha querido subrayar públicamente que el tranvía desempeñará un papel "fundamental" en la gestión del tráfico de esta compleja jornada. Según sus palabras, el servicio público ofrecerá "una alternativa segura, cómoda y eficiente para miles de personas que se desplazarán hasta los actos programados". Asimismo, desde Metrotenerife se recomienda a todos los usuarios consultar previamente los horarios a través de sus canales oficiales y planificar sus desplazamientos con la suficiente antelación para evitar aglomeraciones innecesarias.