El Estado asfixia la sanidad canaria y desata una huelga de 600 médicos por la incapacidad de su Ministerio

La sanidad pública en Canarias se enfrenta a una situación de extrema gravedad por culpa, una vez más, de la desidia y la flagrante falta de gestión del Gobierno central. Al menos 600 facultativos especialistas de los dos grandes centros hospitalarios de Gran Canaria, tanto el Insular-Materno Infantil como el Doctor Negrín, han decidido suspender la realización de las denominadas "peonadas", la actividad extraordinaria voluntaria por las tardes con la que se lograban contener las abultadas listas de espera en las islas.

Esta contundente medida de presión, coordinada a través del Sindicato Médico, ya se ha traducido en la anulación fulminante de miles de consultas y cirugías programadas. La respuesta política desde el Ejecutivo autonómico ha sido inmediata y rotunda: la consejera de Sanidad, Esther Monzón, ha señalado directamente a Madrid al afirmar que el Archipiélago está pagando las consecuencias de la "incapacidad negociadora" del Ministerio de Sanidad y de su total cerrazón a la hora de abordar un conflicto de carácter nacional.

El Estado asfixia mientras las islas invierten

La consejera de Sanidad ha instado a Mónica García a abandonar la propaganda y a abrir un diálogo fluido con el colectivo médico que venga acompañado de partidas financieras reales. Monzón ha recordado el brutal agravio que comete Moncloa con las islas, dado que el esfuerzo del Gobierno regional ha sido histórico en esta legislatura, incrementando el presupuesto sanitario autonómico en cerca de 1.000 millones de euros para mejorar plantillas e infraestructuras, una inversión que ahora se ve torpedeada por el estrangulamiento económico del Estado.

Mientras el Servicio Canario de la Salud mantiene abiertas las mesas técnicas locales para intentar amortiguar el golpe, la huelga médica convocada para finales de junio amenaza con paralizar por completo la atención hospitalaria. El bloque constitucionalista en el Archipiélago ha exigido al Ministerio que asuma sus competencias de una vez por todas, denunciando que la izquierda prefiera destinar el dinero público a pagar favores políticos a sus socios parlamentarios en lugar de garantizar la salud y el bienestar de los pacientes canarios.