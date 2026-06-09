El Gobierno canario blinda al sector pesquero con una inyección histórica de 13,2 millones junto a la Unión Europea

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias ha aprobado un incremento en la dotación de las ayudas destinadas a la comercialización y transformación de los productos de la pesca y la acuicultura. Esta ampliación presupuestaria supone una inyección económica de 6,42 millones de euros adicionales para la actual convocatoria.

Con esta nueva aportación de fondos, el presupuesto total destinado al sector alcanza los 13,2 millones de euros. Esta línea de subvenciones está cofinanciada de forma directa por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), que actúa como el instrumento financiero clave para el desarrollo de estas partidas en las islas.

Respuesta a la alta demanda del sector

La decisión de ampliar el crédito económico responde directamente a la elevada demanda de solicitudes registrada por parte de los profesionales y las empresas del sector pesquero en el Archipiélago. El objetivo prioritario de este incremento de los recursos públicos es garantizar que se puedan atender todas las peticiones presentadas que cumplan con los requisitos de la convocatoria.

Las subvenciones se dirigirán a impulsar la modernización de las empresas dedicadas a la pesca y la acuicultura en las islas, así como a mejorar su competitividad en el mercado y fomentar la creación de valor añadido en todos sus productos. De este modo, las empresas contarán con el respaldo financiero necesario para optimizar sus procesos de transformación y comercialización.