El Gobierno canario exige la gestión aeroportuaria y denuncia los privilegios que Sánchez concede al País vasco

El Gobierno de Canarias ha alzado la voz de forma contundente ante los sistemáticos agravios comparativos cometidos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Tras la celebración del Consejo de Gobierno, el portavoz regional, Alfonso Cabello, ha instado de manera oficial al Estado a sentarse a negociar la transferencia íntegra de "todas las competencias" en materia aeroportuaria, rompiendo con el bloqueo institucional que sufre el Archipiélago mientras la Moncloa premia a sus socios de investidura.

La reclamación canaria surge inmediatamente después de constatarse las prebendas y los instrumentos de "participación reforzada" entregados por el PSOE a la autonomía vasca en este mismo ámbito. El Ejecutivo isleño considera inaceptable que se diseñen trajes competenciales a la medida de los intereses políticos de Sánchez mientras se ignora sistemáticamente a una región ultraperiférica donde los recintos aéreos constituyen la única vía real de conectividad, cohesión social y sustento de la industria turística.

Exigencia de respeto constitucional

Desde el Gabinete regional se ha subrayado que Canarias está en disposición de mantener los encuentros técnicos y políticos con el Ministerio de Administraciones Públicas "en cualquier momento" para concretar el traspaso de estas competencias esenciales. El portavoz ha recordado que la legitimidad de esta petición se encuentra firmemente amparada por la legalidad vigente, de modo que el rechazo de Madrid a abrir esta mesa de diálogo supone un desprecio directo al marco de autogobierno de las islas.

En este sentido, se ha puesto un énfasis especial en el Artículo 161 del Estatuto de Autonomía de Canarias, un texto normativo que otorga de manera explícita a la Comunidad Autónoma el poder para participar de forma decisiva y tomar acuerdos estratégicos sobre tasas, inversiones y directrices aeroportuarias en aquellas instalaciones que no queden supeditadas a la reserva estricta del Estado. El bloque constitucionalista en las islas advierte de que no tolerará una nueva marginación frente a otras comunidades, exigiendo el trato prioritario que los ciudadanos del Archipiélago merecen por derecho y necesidad.