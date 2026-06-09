El obispo de Canarias sitúa a León XIV como referente moral ante la división social

El obispo de Canarias, José Mazuelos, ha valorado este martes de forma muy positiva los discursos que el Papa está pronunciando durante su estancia en nuestro país. Según el prelado, los mensajes del Santo Padre están despertando el optimismo en una sociedad hastiada por la confrontación y cuyas verdades cotidianas se ven constantemente "sometidas a la ideología".

Durante unas declaraciones concedidas a los medios de comunicación, el responsable de la diócesis canaria ha asegurado que el Pontífice ha conseguido abrir una importante ventana a la realidad, erigiéndose en un verdadero referente moral para los ciudadanos. En este sentido, el obispo ha subrayado que los hechos siempre terminan imponiéndose a los postulados teóricos, afirmando de manera tajante que "la realidad supera a la ideología".

A la hora de resumir el impacto del viaje papal, Mazuelos no ha dudado en buscar una frase que condense el sentir de muchos fieles. Si tuviera que escoger un titular para definir la estancia de su santidad en España, el obispo elegiría destacar que León XIV está logrando restaurar la ilusión colectiva frente a un panorama político marcado por el desánimo generalizado.

Otro de los puntos fundamentales que ha querido poner en valor el prelado es la firme defensa que el Papa ha hecho de la herencia histórica y espiritual de la nación. En sus intervenciones, ha recordado la figura de grandes pensadores patrios y el incalculable legado de la Escuela de Salamanca, pionera mundial en la formulación de los derechos humanos y en la protección de la dignidad intrínseca de la persona.

"Nos está diciendo que ya está bien de perder la autoestima, que España ha sido un referente moral y una luz para toda la civilización", ha explicado con contundencia el obispo de Canarias. A su juicio, el mensaje que llega desde Roma es una clara invitación para que los ciudadanos vuelvan a reconocer la enorme aportación que han hecho a lo largo de los siglos y retomen un papel activo frente a los nuevos retos del presente.

Más allá de las fronteras nacionales, Mazuelos también ha resaltado la profunda reflexión que ha planteado el obispo acerca del modelo de convivencia que rige actualmente en Occidente. El máximo representante de la Iglesia ha alertado con gran preocupación sobre los graves peligros que entraña dejarse arrastrar por una mentalidad puramente individualista y centrada en el materialismo.

Finalmente, de cara a la inminente visita de León XIV a la localidad de Arguineguín, situada en Gran Canaria, el prelado ha mostrado su total confianza en que este desplazamiento sirva para poner el foco en la crisis migratoria. Espera que la presencia papal devuelva al centro del debate político y social el respeto inquebrantable por la dignidad de aquellos que abandonan sus hogares.

Como conclusión, Mazuelos no ha querido pasar por alto la fuerte apelación directa que el Papa ha dirigido a Europa. El Pontífice considera imprescindible que el Viejo Continente recupere cuanto antes su identidad cultural, su honda tradición humanista y, sobre todo, su debilitada capacidad de liderazgo ético. "Uno de sus mensajes era: Europa, te toca. Saca tu cultura, saca tu razón, saca tu experiencia", ha rematado el eclesiástico, convencido de que estas palabras servirán para frenar las dinámicas destructivas que amenazan la ética de nuestra civilización.