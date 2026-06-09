El Parlamento rechaza publicar las ayudas económicas a los afectados por la erupción volcánica en La Palma

El Pleno del Parlamento de Canarias ha escenificado este martes un nuevo episodio de opacidad institucional al rechazar, gracias al rodillo del cuatripartito (CC, PP, ASG y AHI) y con la abstención de Vox, que el Gobierno autonómico haga públicas las ayudas económicas entregadas a los afectados por la erupción volcánica de La Palma.

El Ejecutivo autonómico ha decidido blindar la información sobre quién, cómo y cuánto se está recibiendo en una isla donde cientos de familias perdieron sus casas y sus medios de vida hace ya más de cuatro años.

La batalla por una "información sencilla"

La diputada socialista Alicia Vanoostende, en un inusual pero acertado ejercicio de exigencia de transparencia, ha denunciado que lleva meses reclamando algo tan elemental como el listado de las ayudas otorgadas con fondos públicos. "Nada más", subrayó. Sin embargo, la respuesta de la Consejería de Presidencia, capitaneada por Lady Barreto, ha sido un muro de contención burocrático.

Según Vanoostende, el Gobierno ha recurrido a todo tipo de triquiñuelas administrativas: "Han ido cambiando de argumento, buscando excusas y levantando obstáculos, y han perdido cada una de las batallas jurídicas". Y es que tanto la Mesa de la Cámara como los propios Servicios Jurídicos del Parlamento han dado la razón a la petición, emitiendo una resolución que "exige" a Barreto la entrega de la documentación. Una exigencia que el Ejecutivo de Fernando Clavijo ha decidido ignorar, evidenciando una preocupante actitud de bloqueo hacia la fiscalización de su gestión económica.

Miedo a la transparencia en la reconstrucción

La negativa a publicar las cifras de La Palma levanta inevitables sospechas sobre la ineficiencia crónica de la Administración a la hora de gestionar catástrofes. "¿Por qué tanto miedo a la transparencia con la reconstrucción de La Palma?", se preguntaba Vanoostende, recordando que "quien actúa correctamente no teme dar cuentas ni entregar la documentación".

Resulta inaceptable en una sociedad libre que un consejero o un Gobierno se arrogue el derecho de decidir qué parte del gasto público puede conocer la opinión pública y cuál se guarda bajo llave. "Cuando un Gobierno deja de rendir cuentas, lo que se fastidia es la democracia", sentenció la diputada, avanzando que la batalla por conocer el destino de estos fondos continuará en los tribunales.

Vox se pone de perfil ante el agravio parlamentario

Por su parte, el grupo parlamentario Vox optó por la abstención. Su portavoz adjunta, Paula Jover, justificó esta postura alegando que, si bien comparten "completamente" el fondo de la exigencia de transparencia, denuncian un trato asimétrico en la Cámara. Para Vox, el amparo legal y parlamentario para obtener información se concede de forma discrecional a los grupos mayoritarios o a los que sostienen al Gobierno, marginando al resto.

El contribuyente canario sigue sin saber a dónde van sus impuestos, y los palmeros que perdieron sus viviendas bajo la lava asisten a un nuevo espectáculo de politiquería donde el Estado, una vez más, protege sus propios secretos por encima del deber de informar a los ciudadanos que lo financian.