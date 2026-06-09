El Puerto de Las Palmas realiza el primer suministro de gas natural licuado a un buque en Canarias

La Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) y la empresa de transporte marítimo Baleària Canarias han completado con éxito el primer suministro de gas natural licuado (GNL) a un buque en el archipiélago canario. Esta operación pionera se ha desarrollado en las instalaciones del muelle Juan Sebastián Elcano, situado en el Puerto de Las Palmas, y ha tenido como destinatario al fast ferry Mercedes Pinto, un moderno barco de la citada naviera.

Según ha detallado la propia institución portuaria en un comunicado oficial emitido este martes, este hito representa el primer abastecimiento de GNL con cisternas que se lleva a cabo dentro del recinto portuario de la capital grancanaria. Asimismo, se trata de la primera operación de estas características que la compañía naviera ejecuta en las islas, consolidando su apuesta por la innovación tecnológica e infraestructural.

Para realizar este complejo procedimiento, los técnicos han empleado el avanzado sistema logístico conocido como Multi Truck To Ship (MTTS). Este método de vanguardia permite el suministro simultáneo de combustible desde varios camiones cisterna directamente hasta los tanques de almacenamiento de la embarcación, lo que optimiza sensiblemente los tiempos de recarga y mejora la eficiencia operativa de los muelles.

En concreto, el proceso de repostaje marítimo se ha llevado a cabo conectando dos unidades de transporte por carretera y ha alcanzado un suministro total de 600 MWh de energía. El bombeo desde ambas cisternas se realizó de manera paralela con un flujo de 600 litros por minuto en cada unidad. Gracias a esta sincronización, los operarios lograron alcanzar un caudal de bombeo de 1.200 litros por minuto, lo que demuestra la alta capacidad de las infraestructuras empleadas.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, ha expresado su agradecimiento por la confianza depositada por la naviera y ha asegurado que esta exitosa operación supone "el pistoletazo de salida en suministro de combustibles menos contaminantes". De igual modo, ha querido reivindicar el papel de las instalaciones al recordar que el puerto es líder en servicios de bunkering en el Atlántico Medio y ocupa el segundo lugar en todo el sistema portuario español. Según la presidenta, se trata de una actividad que han calificado de "estratégica" y en la que continúan trabajando con la meta de almacenar y suministrar GNL de forma habitual.

Por su parte, el director general de Baleària, Georges Bassoul, ha subrayado que con este repostaje la empresa da "un primer paso para impulsar el desarrollo y suministro regular de estos combustibles sostenibles en el archipiélago". En la misma línea, el directivo ha dejado claro que el gran objetivo de la naviera pasa por "seguir avanzando hacia una movilidad marítima más eficiente y ambientalmente responsable", adaptándose así a las exigencias del mercado y los nuevos retos del sector comercial.

El buque protagonista de esta jornada, el Mercedes Pinto, ha requerido una inversión de 128 millones de euros para su construcción y puesta en servicio. Esta embarcación se ha incorporado recientemente a la flota para cubrir la ruta que conecta las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Entre sus especificaciones técnicas más destacadas, el buque está equipado con motores duales de última generación que permiten tanto el uso de GNL como de biogás, un recurso calificado como un combustible neutro en emisiones de dióxido de carbono que refuerza el compromiso empresarial con el medio natural y el mercado libre.