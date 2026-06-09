España despliega tropas de Canarias en Letonia para la defensa del espacio aéreo de la OTAN

La primera rotación del contingente IX de la Unidad de Defensa Antiaérea (UDAA) del Ejército de Tierra ha partido este lunes desde la base aérea de Gando, situada en la isla de Gran Canaria, con rumbo a Letonia. Este despliegue se enmarca en la operación Persistent Effort de la OTAN, cuyo objetivo estratégico es garantizar y blindar la defensa del espacio aéreo del país báltico ante las constantes amenazas en la frontera este de Europa.

El personal castrense ha sido despedido a pie de pista por el coronel jefe del Regimiento de Artillería Antiaérea nº 94 (RAAA 94), quien estuvo acompañado de una representación de oficiales y suboficiales de la unidad. Según ha detallado el Mando de Canarias a través de un comunicado oficial, el acto subraya el firme compromiso de las Fuerzas Armadas españolas con sus aliados internacionales y la seguridad compartida en el continente.

La estructura operativa de la UDAA está constituida mayoritariamente por efectivos del citado RAAA 94, una unidad cuya base principal se encuentra en Gran Canaria. No obstante, el contingente no opera de forma aislada, ya que integra además a personal altamente cualificado procedente de diversas unidades adscritas al Mando de Canarias, lo que demuestra la capacidad de sinergia y el trabajo conjunto del Ejército español en misiones en el exterior.

Entre los efectivos que conforman este despliegue se encuentran también militares pertenecientes a la Comandancia General de Melilla, así como miembros de la Brigada Canarias XVI y del Regimiento de Guerra Electrónica nº 32. Esta suma de capacidades permite dotar al contingente nacional de una versatilidad táctica que resulta fundamental para afrontar los complejos retos de los actuales escenarios operativos, especialmente en el delicado flanco oriental de la Alianza Atlántica.

Los militares españoles permanecerán desplegados durante un periodo ininterrumpido de seis meses en la base aérea de Lielvarde, un enclave militar clave en el territorio letón. Al mando de esta fuerza expedicionaria se sitúa el comandante Francisco Rubio Pérez, un oficial que atesora una destacada experiencia previa en misiones internacionales. Bajo su dirección, la unidad aportará un grado de preparación técnica envidiable que reforzará de manera muy significativa la disuasión de la OTAN frente a Rusia.

Con este nuevo movimiento de tropas en el norte de Europa, el RAAA 94 suma ya su quinta misión en la inestable región báltica, tras haber operado de forma rotatoria tanto en Letonia como en la vecina Estonia. Este brillante historial operativo confirma a la unidad de artillería canaria como una de las piezas angulares en la aportación española a la seguridad colectiva y en la defensa del bloque occidental.