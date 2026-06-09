Un demoledor estudio de la Universidad de La Laguna (ULL) viene a confirmar lo que el sentido común y la realidad de la calle ya advertían: el modelo de abastecimiento natural en Canarias tiene fecha de caducidad. La investigación prevé una reducción drástica de las reservas de agua de lluvia en todo el archipiélago de aquí a final de siglo, dibujando un panorama donde el turismo, el campo y el bienestar de los propios isleños dependerán por completo de costosas infraestructuras industriales de desalación y reutilización.

Lejos de la pasividad burocrática y de los discursos vacíos del ecologismo, estos datos obligan a un análisis económico. La escasez de recursos hídricos naturales no es un debate ambiental para quedar bien en las cumbres internacionales; es una amenaza directa y real al bolsillo de los ciudadanos y al PIB de las islas.

El coste oculto del clima y la asfixia de los motores de las islas

El trabajo, coordinado por el catedrático Juan Carlos Santamarta y publicado en la revista Environmental Monitoring and Assessment, utiliza por primera vez una metodología que analiza la geografía canaria con un nivel de detalle milimétrico, con un mapa de resolución de apenas 100 metros adaptado a la compleja orografía y a los microclimas de las islas. El estudio aísla el balance hídrico climático natural, es decir, la diferencia entre el agua que cae por la lluvia y la que se evapora, basándose en los modelos globales del panel de expertos de Naciones Unidas (IPCC).

En el peor de los escenarios, las reservas naturales de lluvia caerán entre un 50 % y un 70 % en El Hierro, y rondarán un recorte del 50 % en Tenerife. El golpe definitivo se localiza en Gran Canaria, donde se proyecta un agotamiento casi completo de las reservas hídricas naturales, hoy ya limitadas a pequeñas zonas montañosas del centro y el norte.

A esta presión climática se une la deriva humana: un crecimiento de la población sostenido y, sobre todo, la fuerte demanda de agua de los dos grandes motores económicos regionales: el turismo y la agricultura. Con unas zonas costeras que ya presentan un balance hídrico nulo, el estrés del territorio se agudizará a corto (2021-2050) y medio plazo (2040-2070).

El triunfo de la tecnología privada frente a la planificación estatal

Frente a las tesis apocalípticas de la izquierda —que siempre exige decrecimiento, prohibiciones y restricciones como única respuesta—, la ingeniería y la inversión privada son los únicos salvavidas viables. El propio estudio recuerda que este indicador no incorpora aportes como la desalación, una tecnología fuertemente implantada y testada en las islas.

La ventaja competitiva de Canarias radica, precisamente, en que lleva décadas liderando la industrialización del agua. La desalación de agua de mar y la reutilización de aguas residuales depuradas se perfilan como las herramientas clave. La sustitución del agua de lluvia o de galería por agua industrial abre un mercado de gestión eficiente, modernización de almacenamiento y optimización de redes de distribución que blindará el suministro de los complejos hoteleros y garantizará la viabilidad del sector servicios sin depender de los vaivenes del cielo.

Bajadas de la rentabilidad del campo y un encarecimiento de la vida

Sin embargo, el viraje forzoso hacia un modelo puramente industrial implica peajes económicos severos. Desalar y bombear agua a las zonas altas del archipiélago requiere una cantidad ingente de energía. Esta factura eléctrica multimillonaria se traducirá en un incremento inevitable de los costes de producción, poniendo en jaque miles de empleos agrícolas. El sector primario canario, con cultivos tradicionales muy intensivos en agua como el plátano o el tomate, difícilmente podrá competir en los mercados internacionales si debe regar a precio de oro.

Para el ciudadano común, el inconveniente se sentirá de forma directa en el recibo del agua y en el acceso a la vivienda, ya que los nuevos desarrollos residenciales se verán gravados por los costes de conexión a las plantas desaladoras y a las redes de regeneración. La creciente competencia entre agricultores y hoteleros por un recurso cada vez más caro amenaza con abrir una brecha de rentabilidad donde solo sobrevivirán los sectores con mayor valor añadido.

El informe de la ULL aporta datos vitales para gestionar el agua con criterios de eficiencia de mercado y no de parálisis ideológica. El futuro de Canarias no pasa por racionar el consumo, asustar a los visitantes ni limitar el turismo bajo el pretexto del cambio climático, sino por liberalizar e incentivar la inversión en plantas desaladoras de última generación y en sistemas avanzados de depuración. Solo transformando un problema ambiental en una oportunidad de negocio tecnológico se podrá salvar el empleo del campo y asegurar la prosperidad de las islas.