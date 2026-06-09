La Laguna y la ULL acuerdan la restauración integral de la escultura del Padre Anchieta

El Ayuntamiento de La Laguna y la Universidad de La Laguna han formalizado este lunes un convenio de colaboración para llevar a cabo la rehabilitación del emblemático monumento al Padre Anchieta. La rúbrica del acuerdo ha contado con la presencia del alcalde del municipio, Luis Yeray Gutiérrez, y del rector de la institución académica, Francisco García, acompañados por diversos cargos locales y técnicos especialistas.

Esta representativa figura de bronce, esculpida en el año 1960 por el prestigioso artista Bruno Giorgi, fue en su momento un obsequio del Gobierno de Brasil al pueblo tinerfeño. Según se ha detallado durante la presentación, la pieza ha sido sometida a exhaustivos estudios morfoquímicos durante el último año y medio. Dichos análisis han puesto de manifiesto la urgencia de acometer una intervención integral debido a las alteraciones superficiales que ha sufrido el material tras más de seis décadas de exposición ininterrumpida a la intemperie.

El alcalde lagunero ha subrayado que este acuerdo trasciende el mero trámite administrativo para erigirse en un firme compromiso público con la conservación del patrimonio y la memoria histórica de la localidad. Por su parte, el máximo responsable de la Universidad ha destacado el orgullo que supone poner el conocimiento académico al servicio de la sociedad. Para este ambicioso proyecto, la entidad educativa desplegará sus mejores recursos a través de la Cátedra Cultural Padre Anchieta y del Servicio de Análisis y Documentación de Obras de Arte (SADOA).

En lo que respecta a la financiación, el Ayuntamiento destinará un presupuesto de 84.793 euros, una cuantía que se ha ampliado respecto a las previsiones iniciales para garantizar un seguimiento científico continuo durante los próximos años. A esta cifra se suman casi 7.000 euros aportados por la Universidad, orientados específicamente a labores de divulgación científica e histórica.

Además de la recuperación material de la talla artística, las instituciones han previsto un completo programa de actividades culturales para conmemorar el aniversario del fallecimiento del santo, que tendrán lugar en la que fuera su residencia. Esta edificación histórica, situada en las inmediaciones de la plaza del Adelantado, se encuentra actualmente inmersa en la tramitación administrativa para convertirse en la sede del futuro Centro de Interpretación del Padre Anchieta.

Con esta iniciativa se rinde un merecido tributo a una de las figuras canarias de mayor trascendencia internacional. San José de Anchieta no solo destacó por su incansable labor como evangelizador y educador, sino que también brilló en facetas tan diversas como la poesía, el estudio de la naturaleza o la lingüística, llegando a ser uno de los principales responsables de la fundación de ciudades clave en América como São Paulo y Río de Janeiro.