Las Palmas cierra la atención ciudadana el jueves por la visita del Papa

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha anunciado que, con motivo de la inminente llegada del Papa, suspenderá este jueves, 11 de junio, la atención presencial en todas las Oficinas de Atención Ciudadana, así como en las Oficinas de Atención al Contribuyente. Esta resolución, impulsada a través de la Concejalía de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas, busca facilitar el desarrollo de los actos programados y evitar colapsos administrativos.

La capital grancanaria se prepara para recibir a miles de fieles y curiosos, lo que ha obligado a las autoridades locales a diseñar un amplio dispositivo de seguridad y movilidad. La coordinación de los distintos servicios públicos resulta fundamental ante la elevada afluencia de personas que se espera en las calles, motivo por el cual el Consistorio ha optado por blindar operativamente la jornada y reducir al máximo la burocracia presencial.

Ante este escenario excepcional, desde el equipo de gobierno municipal se ha recomendado encarecidamente a la ciudadanía reducir los desplazamientos que no sean estrictamente imprescindibles a lo largo de todo el día. El objetivo es descongestionar el tráfico urbano y permitir que las comitivas oficiales, así como los servicios de emergencias, puedan moverse con total fluidez por las principales arterias de la ciudad.

A pesar del cierre físico de estas dependencias, el Ayuntamiento ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a los vecinos, recordando que los trámites municipales podrán seguir realizándose mediante las alternativas a distancia habilitadas para tal fin. De este modo, no se paralizará por completo la actividad administrativa de la corporación local.

Concretamente, permanecerán plenamente operativas la Sede Electrónica municipal, que es accesible las veinticuatro horas del día, además de la Oficina Virtual Tributaria para gestiones fiscales. En el ámbito de la asistencia directa, el servicio de atención telefónica continuará su labor habitual a través del número 010 y del teléfono 928 446 000, en una franja ininterrumpida que abarca desde las 08:00 hasta las 20:00 horas.

La suspensión temporal de la atención física afectará de forma directa a las principales sedes y oficinas descentralizadas del municipio. Entre ellas se encuentran las dependencias ubicadas en la céntrica calle León y Castillo, así como las correspondientes al Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira, el Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, el Distrito Ciudad Alta y el Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya.

Finalmente, desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha agradecido de antemano la comprensión y la colaboración prestada por la población ante las posibles molestias ocasionadas. Las instituciones continúan trabajando para garantizar que el histórico viaje papal transcurra con total normalidad, proyectando una imagen de eficiencia organizativa.