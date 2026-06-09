Poli Suárez impulsa el futuro tecnológico de las aulas canarias hasta 2030 con una inversión de 14,5 millones

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, bajo la dirección del consejero Poli Suárez, ha puesto en marcha un plan de inversión plurianual para consolidar las infraestructuras digitales del archipiélago. El departamento autonómico va a destinar una partida presupuestaria exacta de 14,5 millones de euros a la contratación de los servicios integrales del Centro de Atención a Usuarios de Educación (CAU_CE).

Esta importante inyección económica ejecutada por el Ejecutivo de las islas asegura una estrategia a largo plazo, ya que el nuevo contrato administrativo garantiza la total continuidad del soporte técnico y operativo en todos los entornos escolares públicos de las islas hasta el año 2030. Con esta dotación, la Consejería aporta estabilidad presupuestaria y certidumbre de cara al inicio de los próximos cursos escolares.

Mantenimiento integral del sistema digital

El objetivo prioritario de este contrato de gran envergadura es asegurar el correcto funcionamiento diario, el mantenimiento preventivo y la constante mejora de las plataformas tecnológicas que sirven de base para las herramientas educativas digitales de la Comunidad Autónoma. A través de este servicio centralizado, la Administración puede coordinar la resolución de cualquier incidencia de manera unificada en todo el territorio insular.

La cobertura de esta medida del Gobierno canario proporciona un respaldo directo y simultáneo a toda la comunidad educativa de las islas. Las actuaciones informáticas y los servicios del Cau_ce darán soporte técnico tanto a los equipos directivos y al profesorado en sus labores docentes, como al alumnado en las aulas y al personal de la propia Administración educativa que gestiona los servicios digitales cotidianos de los centros.