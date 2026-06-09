Si facturas menos de 50.000 euros en Canarias, ya no tienes que cobrar IGIC

Levantarse a las seis de la mañana, levantar la persiana o abrir el portátil, pelear por cada cliente, sufrir con las facturas impagadas y, por si todo esto fuera poco, tener que ejercer de recaudador no remunerado para el Gobierno. Esa es la cruda reality de miles de autónomos en Canarias. Sin embargo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes el Decreto-ley 3/2026, la ampliación del límite para acogerse al Régimen Especial del Pequeño Empresario o Profesional (REPEP).



En la práctica, esto significa que a partir del próximo 1 de julio, la barrera para poder trabajar sin tener que repercutir el IGIC en las facturas pasa de los asfixiantes 30.000 euros actuales a 50.000 euros. Según el Ejecutivo autonómico, aliviará la cartera de unos 11.000 profesionales canarios.

La letra pequeña: libertad a cambio de no deducir

Los trabajadores por cuenta propia que respiren aliviados y se acojan a este nuevo umbral ganarán una competitividad brutal frente a sus clientes al no tener que sumarles el IGIC, y se ahorrarán el insufrible laberinto burocrático de las declaraciones trimestrales. Tu gestoría te cobrará menos, y tú dormirás más tranquilo.

Sin embargo, se renuncia a deducir el IGIC que tú pagas en tus compras o gastos de actividad. Quitarte burocracia de encima no debería significar perder derechos de deducción. Pero seamos francos: para el electricista, el diseñador gráfico o el pequeño comerciante que apenas tiene gastos deducibles pero sí mucho sudor invertido, romper las cadenas con la Agencia Tributaria Canaria y dejar de rendirle cuentas de cada papelito emitido es una victoria que no tiene precio.

Ese "coste" que en realidad es tu dinero

El Gobierno canario enmarca esta decisión como un escudo frente a la crisis que azota desde Oriente Medio, recordando de paso a Madrid que las recetas que en su día propusieron tanto María Jesús Montero como Pedro Sánchez no sirven igual en una tierra ultraperiférica donde la cesta de la compra y la gasolina estrangulan el ahorro.

Pero lo más llamativo es cómo la burocracia entiende la economía. El decreto cifra el "coste" de esta medida en 12,5 millones de euros para lo que queda de año. Hablamos claro, el Gobierno no "pierde" ni "gasta" nada. Esos 12,5 millones de euros son dinero generado por el esfuerzo de los autónomos canarios que, en un acto de estricta justicia, se quedará en sus cuentas corrientes en lugar de ser confiscado por la voracidad de la Administración. Es el bolsillo del ciudadano el que mueve la economía, no la caja fuerte del político.

Fechas clave para salvar tus ahorros

Si facturaste menos de 50.000 euros en 2025 y quieres dejar de trabajar para Hacienda, toca estar rápido. La Agencia Tributaria Canaria abre una ventana extraordinaria del 1 al 31 de julio de 2026 para solicitar el ingreso en este régimen.

Quienes den el salto este verano, deducirán sus gastos del primer semestre con normalidad, pero el segundo semestre ya volarán libres de IGIC (con las lógicas excepciones para bienes de inversión). Y la buena noticia es que esta medida no es un parche temporal, a partir del 1 de enero de 2027, el límite de 50.000 euros será estructural.

Puede que la libertad económica en Canarias aún sea un espejismo lejano, pero comprobar que cuando la inflación aprieta, la única solución real es bajar los impuestos y apartar las manos del bolsillo del trabajador, es una lección que ningún gobierno debería olvidar.