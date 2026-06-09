Tenerife despliega 760 efectivos y un enjambre de drones para combatir el fuego este verano

El Cabildo de Tenerife ha presentado este lunes su ambiciosa campaña de prevención y extinción para la época estival de 2026. Este plan estratégico destaca por un enfoque integral fundamentado en la anticipación, la innovación tecnológica y la estrecha colaboración entre las distintas administraciones implicadas en la lucha forestal.

La presidenta de la corporación insular, Rosa Dávila, ha subrayado durante el acto que este dispositivo representa un "refuerzo significativo" respecto a temporadas anteriores. La dotación humana movilizada alcanzará los 760 profesionales, entre los que se cuentan 216 efectivos de la Brifor, 105 miembros de la empresa pública Gesplan y 176 voluntarios, además de bomberos del Consorcio, agentes medioambientales y especialistas adscritos a protección civil.

Entre las principales novedades tácticas de la temporada, sobresale la potenciación de las Brigadas de Intervención Rápida (Brivam), que aumentarán de forma considerable su capacidad de despliegue estratégico por toda la geografía de la isla. Asimismo, se ha elevado de ocho a once el número de técnicos encargados de la dirección de emergencias, lo que garantizará un mejor mando y control en aquellas situaciones que requieran decisiones críticas de máxima urgencia.

En cuanto a medios materiales, la flota se compone de casi medio centenar de vehículos especializados. Destacan veintidós autobombas forestales pesadas con capacidad para 3.500 litros, dos unidades nodriza y veintisiete vehículos todoterreno tipo pick-up perfectamente adaptados a la escarpada orografía local. A finales del año en curso, esta dotación se ampliará con nuevas adquisiciones, completando una renovación casi total del parque móvil destinado a emergencias forestales.

"Estas autobombas han marcado un antes y un después en nuestra capacidad de intervención. Llegan donde antes no se podía y permiten actuar con rapidez", ha afirmado Dávila. El operativo terrestre estará apoyado ininterrumpidamente por dos helicópteros propios del Cabildo, que se complementarán con otras tres aeronaves aportadas por el Estado y el Gobierno de Canarias.

El salto cualitativo de este año viene marcado por la inversión en tecnología de vanguardia, que ronda los cuatro millones de euros. Según ha detallado el consejero de Innovación, Juan José Martínez, el nuevo proyecto conseguirá monitorizar hasta el 90 % de la superficie forestal insular. El sistema utiliza inteligencia artificial de última generación para identificar focos de calor incipientes y reducir drásticamente el tiempo de respuesta.

Además, la red de vigilancia incorpora un novedoso equipo de catorce drones, varios de ellos dotados con sensores térmicos capaces de detectar conatos en condiciones de visibilidad prácticamente nula. En paralelo, se ha habilitado una cámara de altísima precisión en la torre de vigilancia de Los Topos, en el municipio de Vilaflor, una estructura de 25 metros de altura completamente autónoma gracias a su alimentación mediante energía fotovoltaica.

Finalmente, la campaña estival contará de nuevo con el imprescindible apoyo del Ministerio de Defensa a través de la Operación Prometeo. Durante los meses de mayor riesgo, se desplegarán de forma constante patrullas terrestres del Ejército en las zonas de mayor interfaz urbano-forestal. "Cuando hay presencia del Ejército, disminuyen los incendios. Este operativo salva vidas", ha concluido la presidenta, apelando igualmente a la prudencia ciudadana para prevenir cualquier tipo de negligencia.